Про це заявила експерт з досліджень та розробки Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганна Марія Енао-Рестрепо.
У ВООЗ заявили з цього приводу, що налаштовані оптимістично, навіть якщо на етапі клінічних випробувань всі зазначені вакцини виявляться неефективними.
“У нас є великий конвеєр з чотирма різними типами вакцини”, – заявила експерт.
У ВООЗ розраховують, що найближчим часом на стадію клінічних випробувань перейде ще більше вакцин. Поки що в організації займаються розробкою критеріїв, за якими буде оцінюватися їх ефективність.
На даний момент найбільш перспективною вважається вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень. Її випробовують на великій кількості людей.
Ще п’ять вакцин знаходяться в другій фазі випробувань.
Варто зазначити, що в першій фазі вакцини тестують на здорових людях, щоб перевірити безпеку препарату.
- Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 та має антитіла, захищений від повторного зараження.
- У квітні вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- За даними ВООЗ, що тепер ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу.