У світі на стадії клінічних випробувань зараз знаходяться 17 різних вакцин від коронавірусу.

Про це заявила експерт з досліджень та розробки Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганна Марія Енао-Рестрепо.

У ВООЗ заявили з цього приводу, що налаштовані оптимістично, навіть якщо на етапі клінічних випробувань всі зазначені вакцини виявляться неефективними.

“У нас є великий конвеєр з чотирма різними типами вакцини”, – заявила експерт.

У ВООЗ розраховують, що найближчим часом на стадію клінічних випробувань перейде ще більше вакцин. Поки що в організації займаються розробкою критеріїв, за якими буде оцінюватися їх ефективність.

На даний момент найбільш перспективною вважається вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень. Її випробовують на великій кількості людей.

Ще п’ять вакцин знаходяться в другій фазі випробувань.

Варто зазначити, що в першій фазі вакцини тестують на здорових людях, щоб перевірити безпеку препарату.