Про це повідомляє Medical Xpress.

Фахівці з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсильванії на чолі з професором радіології Крістосом Даватцікосом зробили МРТ головного мозку учасникам експерименту, а також 364 здоровим людям. Експерти вважали, що при шизофренії знизиться загальний рівень сірої речовини, що і призводить до порушення когнітивних функцій людини.

Однак, як виявилося, що у 40% хворих на шизофренію мозок був майже без зовнішніх порушень. Він зберіг розмір і структуру, а показник маси не відрізнявся від показників здорових людей. Проблеми були виявлені в зростанні смугастого тіла, що бере участь в контролі складних рухів. Це може викликати синдром Туретта, хвороба Паркінсона і безліч інших порушень.

Фото: Penn Medicine

Даватцікос заявив, що тепер лікарі розділятимуть діагноз “шизофренія” на “підтип” і “патологічний патерн” захворювання.

Відзначається, що дане відкриття дасть змогу якісніше підходити до лікування психічних розладів.