Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на сьогодні 480 закладів подали свої пропозиції і 366-м із них підтверджена відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження ВЛК.

Переліки закладів уже сформовані та подані до Національної служби здоров’я України.

Для того, щоб такі медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів – впроваджено новий пакет медпослуг у межах програми медичних гарантій.

Держава, зокрема, фінансуватиме: проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження; направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги; оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я.

“МОЗ також продовжує роботу і над юридичними змінами та цифровізацією процесів, зокрема, організацією електронних черг та електронного документообігу”, – розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Крім того, вже ухвалено зміни до двох законів, які врегульовують питання залучення цивільних медзакладів і спрощують обіг окремих документів.