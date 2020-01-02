Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Вона пояснила падіння рейтингу президента непопулярними рішеннями парламенту, а також – численними скандалами.

“Медовий місяць закінчується, але солодке ще триває. Різко пішла вниз довіра до Верховної Ради. Думаю, причиною цьому стали численні скандали, тому що якихось особливо непопулярних рішень парламент не приймав. Уряд теж якось не дуже, а Зеленського чомусь так, підтримують”, – зазначила вона.

Бекешкіна зазначила, що формула “цар хороший – бояри погані” не працюватиме довго, оскільки українці не хочуть вважати, що вони помилилися.

Рейтинг Зеленського буде “просідати” після рішень, які ділять суспільство. Як приклад, законопроєкт про відкриття ринку землі.