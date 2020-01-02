Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.
Вона пояснила падіння рейтингу президента непопулярними рішеннями парламенту, а також – численними скандалами.
“Медовий місяць закінчується, але солодке ще триває. Різко пішла вниз довіра до Верховної Ради. Думаю, причиною цьому стали численні скандали, тому що якихось особливо непопулярних рішень парламент не приймав. Уряд теж якось не дуже, а Зеленського чомусь так, підтримують”, – зазначила вона.
Бекешкіна зазначила, що формула “цар хороший – бояри погані” не працюватиме довго, оскільки українці не хочуть вважати, що вони помилилися.
Рейтинг Зеленського буде “просідати” після рішень, які ділять суспільство. Як приклад, законопроєкт про відкриття ринку землі.
- Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг” за 20-24 листопада 2019 року, 53% опитаних висловили переконання, що Володимир Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім президентом Петром Порошенком. Ще 15% дотримувалися протилежної думки, а 22% заявили, що нічого не змінилося. 20% громадян України не бачили змін після приходу до влади президента Володимира Зеленського.
- Більшість громадян України були готові чекати від одного року до трьох результатів діяльності Володимира Зеленського на президентській посаді. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 20-24 листопада 2019 року.