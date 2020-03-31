Про це повідомляється у Telegram каналі МОЗ.
“Другий пріоритет (після боротьби з коронавірусом – ред.) — медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів”, – отметил Максим Степанов.
Разом з тим, Степанов зазначив, що в рамках боротьби з коронавірусом спостерігається певна втрата часу на етапі підготовки до епідемії.
“Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях”, – сказал министр.
Максим Степанов був призначений на пост глави МОЗ вчора в ході позачергового засідання Верховної Ради.
- Раніше повідомлялося, що міністра охорони здоров’я Іллю Ємця можуть замінити на колишнього голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.
- Ємець встановив черговий рекорд нетривалості перебування на посаді.
- За час свого перебування міністр запам’ятається заявами, що всі літні люди помруть від коронавірусу.