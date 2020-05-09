У США медсестри влаштували акцію протесту під Білим домом, щоб привернути увагу до незахищеності медпрацівників, які працюють з хворими на COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вранці в четвер, 6 травня, на площі перед Білим домом членкині профспілкового об’єднання медсестер США National Nurses United влаштували акцію протесту. Мета акції — привернути увагу до дефіциту засобів захисту для медпрацівників.

Протестувальниці виклали за землю 88 пар взуття, які символізують медсестер, що загинули в результаті зараження коронавірусною інфекцією на роботі. Потім демонстранти зачитали імена загиблих.

Ця профспілка представляє понад 150 тисяч медсестер, які працюють по всій країні та активно беруть участь в боротьбі з епідемією.

Членкині організації наглосили, що неодноразово зверталися до влади з проханням наростити виробництво та поставку в лікарні засобів індивідуального захисту, однак реакції не було.

“Ви викидаєте нас на поле битви без зброї. Ми скаржимося все більше, але не видно, що щось робиться. Ми не отримуємо того, що нам потрібно. Але попереду гірші часи. Ми дуже налякані”, — заявила президент National Nurses United Джин Росс.

Варто зазначити, що напередодні протесту президент США Дональд Трамп зустрічався з представниці профспілки в Овальному кабінеті і заявив, що в країні не бракує засобів індивідуального захисту та дефіцит може бути “випадковим”.