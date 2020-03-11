Медведчук і депутати ОПЗЖ приїхали в Кремль до Путіна

Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.
“Про мир … Сьогодні кожен з колег, що стоять тут, вніс свій внесок у встановлення миру. Наприклад, пан Кузьмін представив свою цікаву концепцію”, – сказав Рабінович.
Нардеп від ОПЗЖ додав, що результати переговорів з окупантами розраховує побачити через пару тижнів.
“Як ставилися до наших слів росіяни – подивимося. Але всі були задоволені, всі говорили комплементарні речі, в тому числі, коли доповідав свою концепцію пан Кузьмін. А результати … подивимося на них через тиждень-два”, – сказав Рабінович.
У той же час голова ОПЗЖ Віктор Медведчук припустив проведення нових переговорів з окупантами в квітні-травні.
“Ми найближчим часом визначимо місце і дату. Я думаю, що це буде десь квітень-травень місяць”, – сказав Медведчук.
Раніше співголова фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.
Також Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Вадим Рабінович на новорічні свята відпочивав в Омані.
- У листопаді 2019 року Рабинович пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді.