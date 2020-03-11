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Медведчук і депутати ОПЗЖ приїхали в Кремль до Путіна

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович назвав свій візит до Москви разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком і переговори з депутатами Держдуми РФ "встановленням миру".

Середа, 11 березня 2020, 02:47

Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

“Про мир … Сьогодні кожен з колег, що стоять тут, вніс свій внесок у встановлення миру. Наприклад, пан Кузьмін представив свою цікаву концепцію”, – сказав Рабінович.

Нардеп від ОПЗЖ додав, що результати переговорів з окупантами розраховує побачити через пару тижнів.

“Як ставилися до наших слів росіяни – подивимося. Але всі були задоволені, всі говорили комплементарні речі, в тому числі, коли доповідав свою концепцію пан Кузьмін. А результати … подивимося на них через тиждень-два”, – сказав Рабінович.

ОПЗЖ в Госдуме

У той же час голова ОПЗЖ Віктор Медведчук припустив проведення нових переговорів з окупантами в квітні-травні.

“Ми найближчим часом визначимо місце і дату. Я думаю, що це буде десь квітень-травень місяць”, – сказав Медведчук.

Раніше співголова фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

Також Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.

Теги: Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Володимир Путін, ОПЗЖ

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