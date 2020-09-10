Троє українських поліцейських супроводжували народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука під час його серпневої поїздки до окупованого Криму.

Про це йдеться в розслідуванні “Слідство.Інфо”.

За даними журналістів, Медведчук в’їхав до окупованого Криму на Mercedes Vito 2 серпня близько 14:30 через контрольний пункт “Каланчак”. Разом із народним депутатом в автомобілі перебували двоє співробітників поліції – Владислав Галішин і Григорій Чалий. Інший поліцейський, Сергій Засенко, прибув до Криму ще 30 липня. За даними журналістів він перейшов цей контрольний пункт пішки.

Поліцейські Владислав Галішин і Григорій Чалий також працюють помічниками депутата Медведчука на громадських засадах. Цю інформацію вказано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Журналісти зазначили, що інформацію про те, що Віктора Медведчука охороняють ці троє співробітників київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки, їм підтвердили декілька джерел у Службі безпеки України та у Держприкордонслужбі. Перед від’їздом до Криму усі троє офіційно нібито взяли відпустки.

Журналісти намагалися поговорити із цими поліцейськими протягом серпня, однак їхні телефони були поза зоною досяжності.

Поліцейський охоронець Сергій Засенко відповів на телефонний дзвінок вже у вересні, коли Медведчук повернувся до Києва.

“Я не буду на ваші провокативні питання відповідати, ви щось плутаєте”, – сказав поліцейський і завершив розмову.

Зараз правоохоронці перевіряють версію, що керівництво поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки заднім числом, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

Водночас там уточнили, що наразі співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон чи обмежень не існує.

Журналістам не вдалося отримати інформацію, на якій підставі співробітники поліції охороняють Віктора Медведчука: це платна послуга чи охорону йому надала держава.

У департаменті комунікацій МВС повідомили, що існує поширена практика, коли політики й бізнесмени оплачують послуги охорони. Але як було у випадку Медведчука – невідомо, оскільки це конфіденційна інформація.

“Слідство.Інфо” також відправило запит до Департаменту поліції охорони, аби вони повідомили за яких підстав співробітники поліції супроводжували Медведчука. У відомстві не повідомили подробиць, лише зазначили, що за цим фактом проводять службове розслідування.

Керівництво партії ОПЗЖ проігнорували запит журналістів. Уникнув відповіді від питання про супровід Медведчука також і його прес-секретар Олег Банін.