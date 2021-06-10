Медведчук має компенсувати близько 300 тис. гривень видавництву «Віват» через книгу про Стуса

Київський апеляційний суд постановив стягнути компенсацію з народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука на користь видавництва "Віват" у процесі, ініційованому ним щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це свідчить рішення суду від 1 червня. Також подію прокоментував сам Кіпіані у Facebook.

Так, Медведчук має компенсувати “Вівату” близько 300 тисяч гривень.

“Можна вічно дивитись на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і… як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат і нинішній проросійський політик має компенсувати коло 300 тисяч гривень видавництву “Віват” витрат на судовий процес щодо заборони книги “Справа Василя Стуса”, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 грн судового збору. Вітя, де гроші?”, – написав Кіпіані.

Віктор Медведчук проти “Справи Василя Стуса”