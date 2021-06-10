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Медведчук має компенсувати близько 300 тис. гривень видавництву «Віват» через книгу про Стуса

Київський апеляційний суд постановив стягнути компенсацію з народного депутата від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука на користь видавництва "Віват" у процесі, ініційованому ним щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Четвер, 10 червня 2021, 16:07

Про це свідчить рішення суду від 1 червня. Також подію прокоментував сам Кіпіані у Facebook.

Так, Медведчук має компенсувати “Вівату” близько 300 тисяч гривень.

“Можна вічно дивитись на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і… як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат і нинішній проросійський політик має компенсувати коло 300 тисяч гривень видавництву “Віват” витрат на судовий процес щодо заборони книги “Справа Василя Стуса”, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 грн судового збору. Вітя, де гроші?”, – написав Кіпіані.

Віктор Медведчук проти “Справи Василя Стуса”

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Пізніше він подав до суду на Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у цій справі.

Але після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

  • на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;
  • на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;
  • на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагментів з книги. А заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.  Після цього українські користувачі Мережі поглузували з  Медведчука. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувало книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання, а голова міністерства Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги міститься в апеляції.

Згодом стало відомо, що у додатковий тираж книги “Справа Василя Стуса” увійде рішення Дарницького райсуду Києва про її заборону.

19 березня Кіпіані виграв суд проти Медведчука щодо заборони книги.

8 квітня Київський апеляційний суд зобов’язав кума Володимира Путіна та голову політради партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука компенсувати видавництву книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” судові витрати.

  • Зазначимо, що через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
  • 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд цієї справи. На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду.
Теги: Василь Стус, Вахтанг Кіпіані, видавництво Віват, Віктор Медведчук, суд, компенсация

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