Кум Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук оскаржує указ президента Володимира Зеленського про застосування санкцій проти нього.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного Суду.

“16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, а саме п. 7 дод. 1″, — йдеться в повідомленні.

Цим пунктом запроваджено санкції проти Віктора Медведчука, який є позивачем у цій справі.

Санкції проти Медведчука: що відомо

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”, однак про висунення офіційних звинувачень досі не повідомлялося.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.