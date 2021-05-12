Відповідне відео опублікувала прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
На відео можна побачити, як Медведчук та його однопартійці (Вадим Рабінович, Ілля Кива) прийшли до Офісу генерального прокурора. В приймальні співробітниця Офісу повідомила їм, що Ірина Венедіктова не може зустрітися з ними, оскільки наразі зайнята важливою розмовою, яку немає можливості перервати.
Вона запропонувала депутатам та юристам Медведчука звернутися до першого заступника генерального прокурора, але ті відмовилися. Сповістити, скільки потрібно буде чекати на зустріч з Венедіктовою, співробітниця не змогла.
Події на відео розгортаються під дверима кабінету Венедіктової. Чи було врешті-решт вручено підозру Медведчуку — невідомо.
Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?
11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.
“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.
Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.
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“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.
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