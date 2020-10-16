Сьогодні, 16 жовтня, в Дарницькому районному суді міста Києва проходить останнє засідання щодо позову народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані через його книгу "Справа Василя Стуса". А під судом активісти проводять акцію "Захистимо Стуса! Медведчука – під трибунал!".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Медведчук вимагає заборонити розповсюдження книги Кіпіані “у будь-який спосіб на будь-якій території”, через те, що вона нібито містить “висловлювання, які не відповідають дійсності”.

Журналіст, в свою чергу, вважає позов Медведчука тиском на свободу слова.

Під судом проходить перформанс активістів. Вони “розстрілюють” фото Стуса з маркеру для пейнтболу.

Серед активістів, які прийшли підтримати Кіпіані – екснардепка Надія Савченко і колишній політв’язень Кремля Павло Гриб.

Книга “Справа Василя Стуса”, у якій зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента, вийшла друком у травні 2019 року. Віктор Медведчук був державним захисником Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу, проте сам він своєї провини не визнає.