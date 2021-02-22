Дії Зеленського збігаються в національними інтересами країни - так, так теж буває. Але тепер, дійсно, найцікавіше - як відповість Путін на знищення впливу своєї довіреної особи

Чому саме фігура Віктора Медведчука викликає таку підвищену увагу в російській столиці, а в Києві розмірковують про те, якою може бути реакція Володимира Путіна на запровадження санкцій проти лідера ОПЗЖ і його оточення? Адже в Україні чимало й інших проросійських політиків, яким поки що нічого не загрожує? Та й українські олігархи, як показав досвід останніх років, не проти вступити в конфіденційні консультації з Москвою – навіть якщо перед цим вони проявляли себе в якості непримиренних опонентів російського режиму і фінансували з власної кишені добровольчі батальйони. Чому ж саме Медведчук?

А тому, що Медведчук – перш за все довірена особа Володимира Путіна, а вже потім проросійський політик і відомий бізнесмен. І в цьому амплуа на українській політичній сцені з ним не може змагатися ніхто. Справа навіть не в політичних поглядах Медведчука – схожі з ним політичні погляди має величезну кількість представників української політичної та підприємницької еліти, про електорат я вже навіть і немає згадую.

І справа не в тому, що Медведчук – кум Путіна. Такі речі мають значення насамперед в українському, але не в російському політичному контексті. І я б навіть сказав, не в російському побутовому контексті – за довгі роки роботи в Росії я жодного разу не чув, хто чий кум. А ось дружини, діти, коханки і коханці і друзі дитинства і молодості – це так. Це святе. Це кооператив «Озеро». Медведчук, зрозуміло, в цьому кооперативі не перебував і дачний будиночок разом з Путіним не купував. Але довіра до нього цілком можна порівняти з довірою до членів цього кооперативу. Тобто це зв’язкы на рівні мафії, яки зночно міцніші, ніж будь-яке кумівство.

Варто згадати, коли саме Медведчук з’явився на українській політичній сцені – але не як один з багатьох гравців, які забезпечують кланові інтереси, а як людина, яка безпосередньо ухвалює рішення, які повинні були визначити майбутнє України на найближчі десятиліття. Це був 2002 рік, коли Кремль завершував свою майже вдалу спецоперацію з приборкання українського президента Леоніда Кучми. Український президент після переобрання на другий термін надумав було стати «іншим Кучмою», в його оточенні з’явилися люди, від кандидатур яких були явно не в захваті в Кремлі – наприклад, секретар РНБО Євген Марчук або прем’єр Віктор Ющенко.

І ось тоді ціла серія умілих дій перетворила Кучму на вбивцю журналіста в очах співвітчизників і в одного диктаторів в очах Заходу. Образ людини, здатної балансувати між Заходом і Росією, який будувався роками, був знищений за лічені місяці. Новий російський президент Володимир Путін виявився куди жорсткішим і злішим за свого попередника Бориса Єльцина, з яким Кучма вже навчився грати в нескінченні політичні шахи. Але Путіну він програв просто тому, що Путін з ним не грав ні в які шахи – він просто його знищував.

І в цей момент Медведчук призначається на посаду глави адміністрації президента України. Його завдання дуже просте – забезпечити плавний поворот країни в «рідну гавань», перетворення України в російський сателіт. Для Кучми же він – рятівник, який допомагає зберегти владу і зупинити ніж, принаймні, російської гільйотини. І Медведчук відразу ж проявляє себе як самостійний гравець, який встановлює власний контакт з президентом Росії – чи багатьох глав президентських адміністрацій публічно приймає Путін? Саме Медведчук роз’яснює Путіну і Дмитру Медведєву механізм української наступності – коли влада передається представнику впливового донецького клану Віктора Януковича, але в той же час зміняться Конституція, щоб зберегти контроль кланів над новим главою держави.

Тут, скажімо одразу, Медведчук прорахувався. У Кремлі були згодні з кандидатурою Януковича, але не розуміли сенсу парламентської республіки просто тому, що були, ймовірно, впевнені в керованості спадкоємця Кучми з Москви і не були зацікавлені в контролі київських кланів. Але на цей прорахунок Медведчука наклався інший, куди більший – нерозуміння їм настроїв в народі.

Медведчук публічно запевняв, що Віктор Ющенко ніколи не стане президентом України, а після першого Майдану фактично пішов з публічної політики. Але аж ніяк не з поля зору Кремля. І коли в 2010 році на президентських виборах в Україні переміг Янукович, я почув від одного з великих російських чиновників сакраментальну фразу «а наступним вашим президентом неодмінно буде Віктор Володимирович».

У відповідь на мої запевнення, що Медведчук з його тьмяною харизмою і схильністю до непублічної роботи просто не обиреться, я почув самовдоволене «яка різниця, обирається, чи не обирається, якщо Володимир Володимирович так вирішив!».

І Володимир Володимирович напевно так вирішив. А оскільки він вже вважав себе падишахом, якому служить васал Янукович, то чому б не змінити васала на свого, куди більш зрозумілого і «соціально близького». Зрозуміло, що Янукович ревнував, бо сам хотів бути коханою дружиною падишаха, але знаменита поїздка Путіна до Криму – коли російський президент змусив себе чекати чотири години, недовго спілкувався з Януковичем, а потім ті ж чотири години бенкетував з Медведчуком, розставили все на свої місця. І по ходу маневром Януковича з угодою про асоціацію Медведчук оформився в єдиного і безальтернативного лідера «справжніх» проросійських сил – а як могло бути інакше, коли молодіжка Партії Регіонів розганяла комуністичні мітинги за інтеграцію з Росією?

Здавалося б, після Майдану 20013-2014 років і нападу Росії на Україну політична кар’єра Медведчука мала впасти відразу, але ні. Тепер він був цікавий Путіну саме в якості конфідента, посередника між Москвою і Києвом, людини, через яку можна передати найважливіший сигнал. При цьому, як це не парадоксально, при новому президенті Петрові Порошенку Медведчук міг відчувати себе спокійніше ніж за Януковича.

І для цього були свої підстави. Порошенко не ревнував Путіна до Медведчука, він не хотів ставати коханою дружиною оскаженілого падишаха. Він хотів з Путіним домовитися – і міг вважати Медведчука одним з елементів пошуку домовленостей про мир. І він не боявся інформаційної імперії Медведчука, бо ця імперія була розрахована явно не на той електорат, який міг би підтримати главу держави.

І те, і інше було помилкою. З Путіним не можна було домовитися, його можна було тільки трохи загальмувати шляхом західного тиску і українського опору – на розуміння цієї простої істини у Порошенка пішов час. А інформаційна імперія Медведчука виявилася одним з інструментів, задіяних для залучення проросійськи налаштованих виборців в обійми телевізійного коміка Володимира Зеленського.

І тут вже можна говорити про помилку самого Медведчука. Тому що, ставши одним з авторів перемоги Зеленського, він зіткнувся з тим, з чим вже стикався за часів Януковича – з ревнощами, з новою коханою дружиною падишаха. Зеленський хотів розмовляти з Путіним сам, без посередників, без всяких Медведчуків. У химерній реальності, яка склалася в голові недосвідченого шоумена, війна на Донбасі тривала просто тому, що Путіну просто правильно не пояснили, добре не поговорили, не дали можливості зберегти обличчя. Ну і збагачуються на війні, як же без цього.

Коли ця фантасмагорична реальність звалилася разом з божевільним рейтингом, Зеленський, природно, став озиратися по сторонах і шукати винних. І знайшов – в проросійському таборі, лідер якого продовжує регулярно зустрічатися з Путіним – і, очевидно, говорити йому щось таке, що не дозволяє Путіну зрозуміти Зеленського, зате дозволяє продовжувати війну. Ну і заодно канали Медведчука полощуть Зеленського і знищують рейтинг. І, звичайно, збагачення на війні – на цей раз свята правда. Так що – ату його!

І це той випадок, коли фантасмагорія в голові у Зеленського збігається в національними інтересами країни – так, так теж буває. Але тепер, дійсно, найцікавіше – як відповість Путін на знищення впливу своєї довіреної особи. А в тому, що він відповість, я абсолютно не сумніваюся. Як точно, передбачити не беруся.

Але можу вивести формулу з недавнього минулого. Коли після революції в Вірменії новий лідер країни Нікола Пашинян став переслідувати колишнього президента країни Роберта Кочаряна – а це, можна сказати, вірменський Медведчук – в Єревані теж гадали, що зробить Путін. (А Путін кілька разів «сигналізував», а Пашинян вдавав, що не розуміє або справді не розумів). Ну і дійсно, що він може зробити проти дружньої країни, лідер якої користується безпрецедентною підтримкою своїх співвітчизників? Не воювати ж з нею?

Зате тепер ми знаємо – що. Переказувати історію останньої війни на Кавказі я не буду, як і не буду нагадувати про реакцію Кремля на події, що відбувалися. Просто зазначу, що політичний вплив і популярність Пашиняна лежать в руїнах, хоч він поки і зберігає владу.

І у випадку з Україною будуть зроблені дії, які повинні будуть, з російської точки зору, залишити в руїнах політичний вплив і популярність Зеленського, а заодно стати уроком всім, хто захоче підняти руку на улюбленців Володимира Путіна. Не реагувати Путін не зможе просто тому, що в іншому випадку вся система його персонального впливу на пострадянському просторі, його гарантій безпеки і успіху друзям Кремля розсиплеться як картковий будиночок. Він відреагує, відреагує обов’язково. І саме варіанти такого реагування зараз і обговорюють в Кремлі.

Ми повинні бути готові.