У п’ятницю, 1 січня, депутат Верховної Ради від ОПЗЖ, а за сумісництвом кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що російську вакцину проти коронавірусу "Спутнік V" подали на реєстрацію в Україні.

#Букви розповідають, що про це відомо.

Що кажуть в ОПЗЖ?

Так, на сайті ОПЗЖ повідомили, що харківська компанія “Біолік” звернулася до Міністерства охорони здоров’я та Державного експертного центру з заявою про реєстрацію вакцини “Спутнік V”. Документи начебто подали ще 30 грудня 2020 року.

“Розробник вакцини — Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії — дав дозвіл на трансферт технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для її виробництва”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОПЗЖ наголосили, що перешкоджання процедурі реєстрації вакцини свідчитиме “про злочинний намір влади позбавити українських громадян права на отримання медичного захисту від коронавірусу”.

Також прикріплено лист акціонера компанії Vilkom Services Limited, яка володіє 100% акції фармкомпанії “Біолік”, Віктора Мартіна до очільника експертного центру МОЗ України Михайла Бабенка. У листі йдеться про те, що “Біолік досягнув домовленості з російськими розробниками вакцини про випуск препарату на підприємстві”.

Додається також заява про реєстрацію вакцини в Україні.

Можливості є, але нема реєстрації

На сайті “Біолік” ще 8 грудня 2020 року з’явилася заява про те, що підприємство справді володіє технічними можливостями для виробництва російської вакцини.

“АТ “Біолік” проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації”, – йдеться у заяві.

“Чутки та політичні заяви”

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook заявив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

“Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності”, – повідомив Ляшко.

Ляшко зазначив, що наразі є вакцини проти COVID-19, які дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization).

“Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього, Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання”, – додав Ляшко.

У Раді сумніваються

Голова парламентського комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні. Зокрема, в коментарі РБК-Україна він зазначив, що у Раді мають сумніви щодо реєстрації цієї вакцини.

“Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії”, – прокоментував Радуцький.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривають. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина надається тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще йдуть. Їх проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї, троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже починає масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.