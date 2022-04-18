Про це повідомляє Служба безпеки України.
Віктор Медведчук наголосив, що цивільні опинилася у заблокованому місті, де немає можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори.
“Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори”, — сказав Медведчук у оприлюдненому зверненні.
За різними даними у місті перебувають 100-120 тисяч мирних жителів. Обороняти місто продовжують бійці полку “Азов” та 36-тої бригади морської піхоти.
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