Один з лідерів "Опозиційної Платформи - За Життя" Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Віктор Медведчук наголосив, що цивільні опинилася у заблокованому місті, де немає можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори.

“Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори”, — сказав Медведчук у оприлюдненому зверненні.

За різними даними у місті перебувають 100-120 тисяч мирних жителів. Обороняти місто продовжують бійці полку “Азов” та 36-тої бригади морської піхоти.