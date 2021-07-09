Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку до 9 вересня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зазначимо, що загалом засідання суду тривало близько 13 годин. Воно розпочалося у четвер орієнтовно о 9:30 і завершилося після 22:00. Сьогодні суддя оголосив вердикт.

Прокурори закликали суд продовжити Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 вересня 2021 року.

Вони аргументували вимог щодо подовженням терміну досудового розслідування у справі Медведчука до 11 листопада, а також потребою в “проведенні великої кількості слідчо-розшукових дії” (допитів свідків, судових експертиз тощо).

Адвокати Медведчука наполягали на відсутності “ризиків” (зокрема ризику впливу Медведчука “на решту учасників кримінального провадження”). Захист закликав суд відмовити в задоволенні клопотання про продовження домашнього арешту.

Сам Медведчук назвав рішення ”незаконним” і “політичним“. Рішення планують оскаржувати.