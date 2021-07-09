Медведчуку продовжили домашній арешт

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зазначимо, що загалом засідання суду тривало близько 13 годин. Воно розпочалося у четвер орієнтовно о 9:30 і завершилося після 22:00. Сьогодні суддя оголосив вердикт.
Прокурори закликали суд продовжити Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 вересня 2021 року.
Вони аргументували вимог щодо подовженням терміну досудового розслідування у справі Медведчука до 11 листопада, а також потребою в “проведенні великої кількості слідчо-розшукових дії” (допитів свідків, судових експертиз тощо).
Адвокати Медведчука наполягали на відсутності “ризиків” (зокрема ризику впливу Медведчука “на решту учасників кримінального провадження”). Захист закликав суд відмовити в задоволенні клопотання про продовження домашнього арешту.
Сам Медведчук назвав рішення ”незаконним” і “політичним“. Рішення планують оскаржувати.
Нагадаємо, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.
Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.
Що відомо про підозру Медведчуку?
11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.
“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.
Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.
Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.
“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.
Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.
12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.
Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.
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