Про це повідомив Личаківський районний суд Львова.
Суд задовільнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави. Його підозрюють за статтями про державну зраду, створення терористичної групи та вчинення злочину групою осіб (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).
Віктора Медведчука підозрюють у тому, що він разом з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей. Група осіб намагалася незаконно видобувати нафту та газ у районі тимчасово окупованому Криму.
ДБР звітувало, що за даними слідства нардеп надавав російському керівництву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав інформацію стосовно розташування ЗСУ, проведення заходів бойової підготовки та залучав громадян України до дестабілізації суспільно-політичної ситуації.
- Нагадаємо, ще у травні ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
- Раніше повідомлялося, що речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.
- Суд арештував додаткові активи підозрюваного у державній зраді народного депутата України 2-4 та 9-го (від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”) скликань Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
- Збройним силам України передали гелікоптер та літак. Раніше ними користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука.