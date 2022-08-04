Про це повідомив Личаківський районний суд Львова.

Суд задовільнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави. Його підозрюють за статтями про державну зраду, створення терористичної групи та вчинення злочину групою осіб (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

Віктора Медведчука підозрюють у тому, що він разом з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей. Група осіб намагалася незаконно видобувати нафту та газ у районі тимчасово окупованому Криму.

ДБР звітувало, що за даними слідства нардеп надавав російському керівництву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він збирав інформацію стосовно розташування ЗСУ, проведення заходів бойової підготовки та залучав громадян України до дестабілізації суспільно-політичної ситуації.