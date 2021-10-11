Правоохоронці вручили клопотання про арешт очільнику політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

До того ж, є альтернатива арешту – це застава у розмірі 1 млрд грн.

“Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, його не порушує, і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий”, – зазначив нардеп.

Ренат Кузьмін обурився й сумі застави: “Мільярд! Власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?”

Фото: Ренат Кузьмін

Ренат Кузьмін нагадав, що раніше РНБО наклало санкції на Віктора Медведчука і заборонило йому проводити фінансові операції. “А тепер [влада] вимагає внести заставу, свідомо знаючи, що перерахувати він її не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО”, – зазначив Кузьмін.

Фото: Ренат Кузьмін