Вікторову Медведчуку, нардепу та одному з лідерів "Опозиційної платформ — За життя" — вручили нову підозру. Його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Про це на спільному брифінгу повідомили очільник Служби безпеки України Іван Баканов та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

“Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку. За державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації”, — повідомила Венедіктова. “Сьогодні намагалися прокурор і слідчий намагалися повідомити особисто про підозру під запис. Особа, користуючись статусом народного депутата сказала: “Ви мене будете затримувати? Не будете? Ну я пішов”. … Тому необхідно повідомили особу про це за місцем реєстрації/проживання/місцем роботи. Сьогодні все це було зроблено. Тому відсьогодні вважається повідомленим про підозру”, — розповіла вона.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 ККУ та ст. 111.

За словами генеральної прокурорки, йдеться про сприяння у закупівлі вугілля з тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей України та не тільки.

“Це питання державної зради і того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України і будували спільні з терористами схеми. Це, дійсно, питання, яке ми вивчаємо, досліджуємо системно”, — заявила вона.

Про які епізоди йдеться?

Згідно з матеріалами слідства, вищі посадові особи держави, використовуючи вплив на Нацбанку України, створили штучні перешкоди у виконанні контрактів щодо постачання вугілля з ПАР. Це було зроблено заради того, аби розпочалася закупівля вугілля з окупованих територій. Медведчук виступав посередником.

“За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України. Вони, використовуючи повноваження Нацбанку України, правоохоронної системи, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Окремий епізод — правоохоронні органи навіть здійснювали кримінальне переслідування керівника ДП “Укрінтеренерго”, яке заключило угоди на постачання південноафриканського вугілля. Зрештою контракти з ПАР розірвали. Як наслідок — країною прокотилася хвиля віялових відключень електричної енергії”, — оголосив Баканов.

Венедіктова додала, що згодом посадові особи (імена не названо) через наближену до Медведчука особу (бізнесмена Сергія Кузяру) почали контролювати державні підприємства, що знаходяться на непідконтрольній території, призначили керівниками представників так званих Л/ДНР та заключили із ними контракти на постачання вугілля.

“Саме цьому бізнесменові, який мав давні зв’язки у вугільній сфері та був особисто знайомий з керівництвом “ЛНР” та “ДНР” та керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території, була відведена роль перемовника з териристами”, — заявила генпрокурорка.

За версією слідства, Кузяра підшукував вугільні підприємства, організовував “зелений коридор” з Донецька та Луганська до підконтрольної Києву території для їхніх директорів для підписання документів. Крім цього, він також опікувався процесом завантаження та доставлення вугілля, оплати бойовикам готівкових коштів.

“Про всі ці процеси Медведчук доповідав вищому керівництву РФ, які, своєю чергою, регулювали постачання вугілля таким чином, щоб вистачало грошей для “ЛНР” та “ДНР”, — додала вона.

Зараз Кузяра перебуває під вартою з альтернативою застави в розмірі 500 млн гривень. Йому оголосили про підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності раніше цього місяця.

Під час брифінгу правоохоронці показали деякі наявні докази у справі. Зокрема, фрагменти записів розмов Віктора Медведчука із тодішнім помічником президента Владиславом Сурковим, заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, тодішнім послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим та іншими посадовцями.

Також було продемонстровано записи розмов Сергія Кузяри з “міністром доходів ДНР” Олександром Тимофеєвим, “міністром оборони ДНР” Володимиром Кононовим.

Що далі?

Прокуратура вимагатиме для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в розмірі 1 млрд гривень.

“Безальтернативності тут не може бути. Тому ми вимушені йти таким шляхом за КПК. Чому така сума? Тому що з іншим фігурантом ми йшли з таким самим клопотанням — тримання під вартою або застава 1 млрд”, — пояснила генпрокурорка.

Правоохоронці також анонсували, що згодом назвуть імена інших осіб, причетних до описаних епізодів.

Перша справа про держзраду Медведчука

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Венедіктова додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

“Опозиційна платформа – За життя” назвала висування підозр Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика. Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

20 серпня стало відомо, що розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрили захисту підозрюваних перед скеруванням справи до суду.

На початку вересня Печерський райсуд Києва продовжив дію запобіжного заходу для Медведчука. Він перебуває під домашнім арештом.

Санкції проти Медведчука

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.

Данілов не виключав, що у разі засудження Медведчука його можуть обміняти на українців, ув’язнених в російських тюрмах.