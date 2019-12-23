Про це передає російське агентство “ТАСС”.
“Ми ж завжди говорили: хочете, ми навіть готові розглянути і питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути якась ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели”, – заявив Медведєв.
На думку Медведєва, сьогоднішні обсяги співпраці між Росією і Україною є значущими для обох держав.
“Не намічається (контактів – Ред.) між керівниками урядів РФ і України”, – додав він.
У той же час прем’єр не виключив таких контактів в перспективі.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.