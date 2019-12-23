Про це передає російське агентство “ТАСС”.

“Ми ж завжди говорили: хочете, ми навіть готові розглянути і питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути якась ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели”, – заявив Медведєв.

На думку Медведєва, сьогоднішні обсяги співпраці між Росією і Україною є значущими для обох держав.

“Не намічається (контактів – Ред.) між керівниками урядів РФ і України”, – додав він.

У той же час прем’єр не виключив таких контактів в перспективі.