Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Південній Кореї після повідомлення про те, що Сеул, ймовірно, відправить зброю в Україну.

Про це він написав у своєму Telegram.

“Є нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що в принципі держава готова постачати зброю київському режиму”, — написав Медведєв.

За його словами, ще нещодавно “південнокорейці палко запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключена”.

Натякаючи, на те, що Москва може надіслати зброю КНДР у відповідь, він зазначив: “Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать новітні зразки російської зброї від своїх найближчих сусідів — наших партнерів із КНДР?”.

ДОВІДКА. Раніше резидент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.

Південна Корея — ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів — досі намагалася уникати критики Росії через свої компанії, які працюють у країні-агресорці та вплив РФ на КНДР, навіть попри те, що Захід посилював тиск на Сеул щодо постачання зброї.