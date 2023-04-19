Про це він написав у своєму Telegram.
“Є нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що в принципі держава готова постачати зброю київському режиму”, — написав Медведєв.
За його словами, ще нещодавно “південнокорейці палко запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключена”.
Натякаючи, на те, що Москва може надіслати зброю КНДР у відповідь, він зазначив: “Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать новітні зразки російської зброї від своїх найближчих сусідів — наших партнерів із КНДР?”.
ДОВІДКА. Раніше резидент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.
Південна Корея — ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів — досі намагалася уникати критики Росії через свої компанії, які працюють у країні-агресорці та вплив РФ на КНДР, навіть попри те, що Захід посилював тиск на Сеул щодо постачання зброї.
- Минулого року уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів. Це перше підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти зброї для її війни проти Росії.
- Війна РФ проти України сприяла швидкому зростанню експорту зброї з Південної Кореї, оскільки країни, які підтримують Київ, звертаються до Сеула, щоб поповнити свої постачання. Зараз Південна Корея зіштовхується з посиленням тиску щодо постачання зброї безпосередньо в Україну.