Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту приєднаних територій.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник голови ради безпеки РФ, заявив, що псевдореферендуми, організовані встановленою РФ сепаратистською владою на частинах окупованої української території, відбудуться, і що “повороту назад немає”. За його словами, так звані ЛНР та ДНР, а також інші окуповані території будуть “прийняті до складу РФ”.

Медведєв заявив, що охорона всіх територій буде значно посилена російськими збройними силами, додавши, що для такого захисту можуть бути використані не тільки мобілізаційні можливості, але й будь-яка російська зброя, зокрема “стратегічна ядерна зброя та новітня зброя”.

Очікується, що так звані референдуми, які мають відбутися у контрольованих РФ частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, а також у частині Миколаївської області з п’ятниці, дадуть результати, які переважною більшістю голосів підтримають приєднання до РФ.

Тож, у разі офіційного прийняття до складу РФ окуповані території, де українські контрнаступи набрали обертів минулими тижнями, відповідно до ядерної доктрини Москви матимуть право на захист від російської ядерної зброї.

Москва не контролює повністю жодну з чотирьох областей, які вона, як очікується, намагатиметься анексувати, лише близько 60% Донецької та 66% Запорізької областей утримує російська армія.

Останніми місяцями Медведєв регулярно виступає з агресивними заявами щодо Заходу та України, повторюючи риторику Путіна щодо ядерного шантажу.