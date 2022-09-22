Про це повідомляє Reuters.
Заступник голови ради безпеки РФ, заявив, що псевдореферендуми, організовані встановленою РФ сепаратистською владою на частинах окупованої української території, відбудуться, і що “повороту назад немає”. За його словами, так звані ЛНР та ДНР, а також інші окуповані території будуть “прийняті до складу РФ”.
Медведєв заявив, що охорона всіх територій буде значно посилена російськими збройними силами, додавши, що для такого захисту можуть бути використані не тільки мобілізаційні можливості, але й будь-яка російська зброя, зокрема “стратегічна ядерна зброя та новітня зброя”.
Очікується, що так звані референдуми, які мають відбутися у контрольованих РФ частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, а також у частині Миколаївської області з п’ятниці, дадуть результати, які переважною більшістю голосів підтримають приєднання до РФ.
Тож, у разі офіційного прийняття до складу РФ окуповані території, де українські контрнаступи набрали обертів минулими тижнями, відповідно до ядерної доктрини Москви матимуть право на захист від російської ядерної зброї.
Москва не контролює повністю жодну з чотирьох областей, які вона, як очікується, намагатиметься анексувати, лише близько 60% Донецької та 66% Запорізької областей утримує російська армія.
Останніми місяцями Медведєв регулярно виступає з агресивними заявами щодо Заходу та України, повторюючи риторику Путіна щодо ядерного шантажу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив 21 вересня, що оголошення Володимира Путіна про часткову мобілізацію є “ознакою відчаю”, водночас применшив загрозу брязкання ядерною зброєю президента РФ.
- Американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес висловив думку стосовно факторів, які можуть призвести РФ до розпаду. Кремль вже зіткнувся з історичною кризою довіри, а водночас стає дедалі очевиднішим, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Москва.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, РФ визнала свою поразку на Харківщині, і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що “часткова” мобілізація, яку Путін оголосив в РФ, та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не зупинять підтримку українців з боку Німеччини.