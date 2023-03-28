З початку повномасштабної війни, медичні поїзди вже евакуювали 3000 поранених цивільних. 27 березня поїзд виконав 100-й рейс. Перший 4-вагонний медичний поїзд для евакуації поранених цивільних Укрзалізниця та міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" запустили 26 березня 2022 року. Його вдалося обладнати в найкоротші терміни, технічне оснащення та екіпірування рейсів здійснили "Лікарі без кордонів".

Про це інформує пресслужба УЗ.

Поїзди дозволяють евакуювати поранених, хворих і травмованих громадян, зокрема й дітей, чиє транспортування вимагає спеціальних умов і підтримки стабільного стану до місця призначення.

Як зауважив голова правління УЗ Євген Лященко, це був непростий виклик для залізничників, адже у світі вже довгий час не було практики побудови евакуаційних медпоїздів, тим паче в такий максимально стислий термін. Не було часу на довге проєктування, це було питання порятунку якомога більшої кількості життів.

26 квітня “Лікарям без кордонів” передали другий – ще більший, 8-вагонний поїзд, що став повноцінним шпиталем на колесах для вивозу поранених із міст, наближених до зони ведення бойових дій, та транспортування їх до госпіталів та лікарень на заході.

Лященко зокрема висловив вдячність десяткам українських та міжнародних медиків, що регулярно курсують на Донбас, Харківщину та український південь та допомагають рятувати українські сім’ї – залізниця робить це від самого початку повномасштабного вторгнення і не припинить ці рейси, доки в них буде потреба.

Медичний потяг – це повноцінний шпиталь на колесах, який доправляє поранених та хворих людей до безпечних місць, при цьому під час транспортування контролюється стан їх здоров’я спеціальним обладнанням та професійними лікарями. Усі роботи з переобладнання вагонів виконані на власних потужностях Укрзалізниці. Це дійсно унікальні поїзди, які отримали високі оцінки від міжнародних та українських лікарів”, – пояснив член правління УЗ Євген Шрамко.

У медичному поїзді є окремий вагон інтенсивної терапії з апаратом УЗД, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень із потоком кисню до 60 л/хв, дефібриляторами, аналізаторами i-STAT, кардіомоніторинговою системою, інфузійними помпами, є повноцінні палати та повний спектр необхідних медикаментів. У потязі пліч-о-пліч із залізничниками працює інтернаціональна медична команда в складі терапевтів, хірургів, анестезіологів та медичних сестер.

Маршрути та зупинки поїзда тримаються в секреті з міркувань безпеки медиків та евакуйованих.