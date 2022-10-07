Планове обстеження здоров’я є запорукою його збереження. Медичний центр Diamed в Ужгороді пропонує одні з найкращих на Закарпатті комплексні медичні послуги приватної клініки.

Про це #Буквам повідомили в пресслужбі медичного центру.

В медцентрі можна пройти обстеження та отримати лікування з напрямків:

гінекологія;

урологія;

неврологія;

кардіологія;

травматологія;

нейрохірургія;

ортопедія;

психофізіологія;

пластична хірургія.

В цілому допомога надається по більш ніж 20 медичним напрямкам. В команді приватної клініки працюють лікарі вищої категорії, третина з яких має науковий ступінь або ж вчене звання.

Медичний персонал має з сучасну лабораторію та клініко-діагностичне обладнання останнього покоління, що дозволяє швидко та професійно встановлювати діагнози та назначати адекватне лікування. На сайті diamed.uz.ua можна дізнатись розклад приймання потрібного спеціаліста та адресу медцентру.

“Діамед”, приватна клініка у місті Ужгород: урологія

Медцентр може запропонувати не тільки діагностичні, а й комплексні лікувальні заходи для жінок та чоловіків. В клініці є відділення урології, в якому веде приймання лікар-уролог, хірург. Бажано звертатись в центр сучасної урології не тільки в разі виникнення надзвичайної симптоматики, але й профілактично.

Найстрашніша хвороба, якої можна уникнути завдяки профілактичним візитам до уролога — рак. Огляд та аналізи допомагають також діагностувати та воєчасно почати лікування:

новоутворень;

ангіоміоліпоми;

пієлонефриту;

еректильних порушень;

варикоцеле;

затримки сечі;

уретриту;

урогенітальних інфекцій;

фімозу.

Особливо серйозно потрібно ставитись до регулярних оглядів чоловікам, яким вже виповнилось 40 років. Відвідувати уролога їм потрібно мінімум раз на рік, найкраще в рамках комплексного обстеження. Це допоможе вчасно виявити будь-які патології.

Серед діагностичних методів лікар-уролог застосовує цистоскопію, екскреторну урографію та інші сучасні дослідження. Урологія в Ужгороді в медцентрі “Діамед” готова приймати пацієнтів з будь-якими проблемами та надавати своєчасне лікування.

Неврологія: обстеження та лікування в Закарпатті

Неврологія це одне з найважливіших напрямків сучасної медицини. Адже майже в кожної людини з віком, або через вроджені особливості здоров’я є певні невралгічні проблеми.

В “Діамеді” в Ужгороді працює лікар-невролог, невропатолог, який допоможе при таких поширених станах, як:

часте запаморочення;

головний біль;

біль в спині;

оніміння кінцівок, затерпання, відчуття «повзання мурах»;

тремор голови, кінцівок;

порушення сну, пам’яті;

роздратування, перепади настрою.

Усі перелічені стани належать до неврологічних захворювань різного ступеню. При своєчасній діагностиці вони піддаються коригуванню та лікуванню. Багатьох сучасних людей турбує біль у спині. Він з’являється через малорухливий спосіб життя, неправильну поставу. Рано чи пізно дає про себе знати й міжреберна невралгія — різким болем, який дехто плутає навіть із серцевим нападом.

Щоб відрізнити цей стан та блокувати біль, який не дає дихати й рухатись, потрібно звернутись до лікаря-невролога. В приватній клініці “Діамед” можна пройти комплексне обстеження та швидко отримати допомогу при будь-якому неврологічному захворюванні.