Про це #Буквам повідомили в пресслужбі медичного центру.
В медцентрі можна пройти обстеження та отримати лікування з напрямків:
- гінекологія;
- урологія;
- неврологія;
- кардіологія;
- травматологія;
- нейрохірургія;
- ортопедія;
- психофізіологія;
- пластична хірургія.
В цілому допомога надається по більш ніж 20 медичним напрямкам. В команді приватної клініки працюють лікарі вищої категорії, третина з яких має науковий ступінь або ж вчене звання.
Медичний персонал має з сучасну лабораторію та клініко-діагностичне обладнання останнього покоління, що дозволяє швидко та професійно встановлювати діагнози та назначати адекватне лікування. На сайті diamed.uz.ua можна дізнатись розклад приймання потрібного спеціаліста та адресу медцентру.
“Діамед”, приватна клініка у місті Ужгород: урологія
Медцентр може запропонувати не тільки діагностичні, а й комплексні лікувальні заходи для жінок та чоловіків. В клініці є відділення урології, в якому веде приймання лікар-уролог, хірург. Бажано звертатись в центр сучасної урології не тільки в разі виникнення надзвичайної симптоматики, але й профілактично.
Найстрашніша хвороба, якої можна уникнути завдяки профілактичним візитам до уролога — рак. Огляд та аналізи допомагають також діагностувати та воєчасно почати лікування:
- новоутворень;
- ангіоміоліпоми;
- пієлонефриту;
- еректильних порушень;
- варикоцеле;
- затримки сечі;
- уретриту;
- урогенітальних інфекцій;
- фімозу.
Особливо серйозно потрібно ставитись до регулярних оглядів чоловікам, яким вже виповнилось 40 років. Відвідувати уролога їм потрібно мінімум раз на рік, найкраще в рамках комплексного обстеження. Це допоможе вчасно виявити будь-які патології.
Серед діагностичних методів лікар-уролог застосовує цистоскопію, екскреторну урографію та інші сучасні дослідження. Урологія в Ужгороді в медцентрі “Діамед” готова приймати пацієнтів з будь-якими проблемами та надавати своєчасне лікування.
Неврологія: обстеження та лікування в Закарпатті
Неврологія це одне з найважливіших напрямків сучасної медицини. Адже майже в кожної людини з віком, або через вроджені особливості здоров’я є певні невралгічні проблеми.
В “Діамеді” в Ужгороді працює лікар-невролог, невропатолог, який допоможе при таких поширених станах, як:
- часте запаморочення;
- головний біль;
- біль в спині;
- оніміння кінцівок, затерпання, відчуття «повзання мурах»;
- тремор голови, кінцівок;
- порушення сну, пам’яті;
- роздратування, перепади настрою.
Усі перелічені стани належать до неврологічних захворювань різного ступеню. При своєчасній діагностиці вони піддаються коригуванню та лікуванню. Багатьох сучасних людей турбує біль у спині. Він з’являється через малорухливий спосіб життя, неправильну поставу. Рано чи пізно дає про себе знати й міжреберна невралгія — різким болем, який дехто плутає навіть із серцевим нападом.
Щоб відрізнити цей стан та блокувати біль, який не дає дихати й рухатись, потрібно звернутись до лікаря-невролога. В приватній клініці “Діамед” можна пройти комплексне обстеження та швидко отримати допомогу при будь-якому неврологічному захворюванні.