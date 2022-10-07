Про це #Буквам повідомили в пресслужбі медичного центру.

В медцентрі можна пройти обстеження та отримати лікування з напрямків:

  • гінекологія;
  • урологія;
  • неврологія;
  • кардіологія;
  • травматологія;
  • нейрохірургія;
  • ортопедія;
  • психофізіологія;
  • пластична хірургія.

В цілому допомога надається по більш ніж 20 медичним напрямкам. В команді приватної клініки працюють лікарі вищої категорії, третина з яких має науковий ступінь або ж вчене звання.

Медичний персонал має з сучасну лабораторію та клініко-діагностичне обладнання останнього покоління, що дозволяє швидко та професійно встановлювати діагнози та назначати адекватне лікування. На сайті diamed.uz.ua можна дізнатись розклад приймання потрібного спеціаліста та адресу медцентру.

“Діамед”, приватна клініка у місті Ужгород: урологія

Медцентр може запропонувати не тільки діагностичні, а й комплексні лікувальні заходи для жінок та чоловіків. В клініці є відділення урології, в якому веде приймання лікар-уролог, хірург. Бажано звертатись в центр сучасної урології не тільки в разі виникнення надзвичайної симптоматики, але й профілактично.

Найстрашніша хвороба, якої можна уникнути завдяки профілактичним візитам до уролога — рак. Огляд та аналізи допомагають також діагностувати та воєчасно почати лікування:

  • новоутворень;
  • ангіоміоліпоми;
  • пієлонефриту;
  • еректильних порушень;
  • варикоцеле;
  • затримки сечі;
  • уретриту;
  • урогенітальних інфекцій;
  • фімозу.

Особливо серйозно потрібно ставитись до регулярних оглядів чоловікам, яким вже виповнилось 40 років. Відвідувати уролога їм потрібно мінімум раз на рік, найкраще в рамках комплексного обстеження. Це допоможе вчасно виявити будь-які патології.

Серед діагностичних методів лікар-уролог застосовує цистоскопію, екскреторну урографію та інші сучасні дослідження. Урологія в Ужгороді в медцентрі “Діамед” готова приймати пацієнтів з будь-якими проблемами та надавати своєчасне лікування.

Неврологія: обстеження та лікування в Закарпатті

Неврологія це одне з найважливіших напрямків сучасної медицини. Адже майже в кожної людини з віком, або через вроджені особливості здоров’я є певні невралгічні проблеми.

В “Діамеді” в Ужгороді працює лікар-невролог, невропатолог, який допоможе при таких поширених станах, як:

  • часте запаморочення;
  • головний біль;
  • біль в спині;
  • оніміння кінцівок, затерпання, відчуття «повзання мурах»;
  • тремор голови, кінцівок;
  • порушення сну, пам’яті;
  • роздратування, перепади настрою.

Усі перелічені стани належать до неврологічних захворювань різного ступеню. При своєчасній діагностиці вони піддаються коригуванню та лікуванню. Багатьох сучасних людей турбує біль у спині. Він з’являється через малорухливий спосіб життя, неправильну поставу. Рано чи пізно  дає про себе знати й міжреберна невралгія — різким болем, який дехто плутає навіть із серцевим нападом.

Щоб відрізнити цей стан та блокувати біль, який не дає дихати й рухатись, потрібно звернутись до лікаря-невролога. В приватній клініці “Діамед” можна пройти комплексне обстеження та швидко отримати допомогу при будь-якому неврологічному захворюванні.