Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

“Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 36 сучасних кардіографів із функцією телеметрії. Обладнання закладу передали благодійники – організація “Лікарі світу MdM Україна”, — зазначили у повідомленні.

Апарати здатні передавати інформацію з будь-якої точки області до фахівців. Медики на місці можуть отримати консультацію кардіолога в режимі реального часу. Завдяки цьому лікарі здатні вчасно діагностувати інфаркт міокарда та інші стани, що загрожують життю пацієнта.

Телеметричними модулями нині забезпечені 100% карет швидкої медичної допомоги у Чернівецькій області. Таке вдалося реалізувати завдяки благодійникам.