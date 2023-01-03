Про це повідомила Чернівецька обласна рада.
“Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 36 сучасних кардіографів із функцією телеметрії. Обладнання закладу передали благодійники – організація “Лікарі світу MdM Україна”, — зазначили у повідомленні.
Апарати здатні передавати інформацію з будь-якої точки області до фахівців. Медики на місці можуть отримати консультацію кардіолога в режимі реального часу. Завдяки цьому лікарі здатні вчасно діагностувати інфаркт міокарда та інші стани, що загрожують життю пацієнта.
Телеметричними модулями нині забезпечені 100% карет швидкої медичної допомоги у Чернівецькій області. Таке вдалося реалізувати завдяки благодійникам.
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