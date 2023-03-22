Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, вже найближчим часом 28 броньованих “швидких” допоможуть медикам у найгарячіших точках нашої країни рятувати життя військових та цивільних громадян.

Ця гуманітарна допомога отримана в межах співпраці Міністерства охорони здоров’я України з міжнародними донорами, зокрема посольством України у Великій Британії.

За даними відомства, загалом від початку війни Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передав до прифронтових територій, більше ніж 280 автомобілів, 68 з яких – броньовані авто швидкої допомоги. Це повнопривідні транспортні засоби підвищеної прохідності, пристосовані до щоденної роботи у надскладних умовах.

Нагадаємо, наприкінці лютого МОЗ отримало 50 реанімобілів у межах ініціативи “Рятуємо життя”.

Крім того, у лютому цього року у Великій Британії, а також 16 інших країнах Європи компанія Uber запустила можливість пожертвувати кошти для закупівлі машин швидкої допомогти для України під час користування додатком.

Функція “Uber для України” пропонує поїздки на UberX, де включену вартість пожертви у розмірі одного фунта стерлінгів. Кошти збирають разом з фандрейзинговою платформою UNITED24.

У такий спосіб, люди по всій Європі можуть проявити солідарність у процесі свого повсякденного життя.

Компанія вже закупила 50 машин швидкої допомоги завдяки попереднім благодійним зборам на суму понад три мільйони доларів із пожертв пасажирів та коштів Uber.