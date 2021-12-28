Вчені з університетів Флориди та Піттсбурга дослідили вплив медитативних практик на організм. Вони з’ясували, що регулярні заняття знижують рівень стресу в організмі, зміцнюють імунітет та зменшують запальні процеси.

Про це пише американське спеціалізоване видання pnas.org.

У дослідженні впливу регулярної медитації на організм взяли участь 106 учасників – чоловіків та жінок, середній вік яких становив 40 років. Дослідження тривало вісім днів.

До нього, під час та після у всіх брали зразки крові. Також умовою участі у дослідженні було дотримання веганської дієти.

“Через три місяці після завершення ретриту у всіх учасників виявили сплеск активності 220 генів, пов’язаних з імунітетом, з них – 68 генів, пов’язаних з передачею сигналів інтерферону”, – повідомили дослідники.

Вчені дійшли висновку, що медитація може відіграти важливу роль у лікуванні різних захворювань, пов’язаних з ослабленою імунною системою.

“Ми з’ясували, що реакція на стрес, детоксикацію і регуляцію клітинного циклу знижується після медитації. Робота дає основу для розуміння ефективності медитації і передбачає, що медитація, як поведінкове втручання, може нефармакологічно покращити імунну відповідь на лікування різних станів, пов’язаних із запальними процесами та ослабленим імунітетом”, – зазначили автори дослідження.