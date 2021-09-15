У середу, 15 вересня, у Кабінеті Міністрів презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомляють #Букви.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав цей проєкт “бюджетом модернізації України”. Очільник Уряду додав, що проєкт держбюджету на 2022 рік передбачає “рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%”.

Зокрема, закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також зростання ВВП близько 4%.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що пріоритетами є безпрецедентне зростання зарплат медикам, підвищення стипендій, забезпечення житлом всіх ветеранів АТО і внутрішньо переміщених осіб.

“Щодо макропоказників: бюджет ґрунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Передбачається зростання ВВП до 3,8%, інфляція – 6,2, середньорічний курс – 28,6 грн“, – додав Марченко.

За його словами, закладено доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. Однак це не остаточне число, адже, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.

Надходження від ПДВ – 564,5 млрд гривень, податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд, податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд, акцизного податку – 81,9 млрд, дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд, рентної плати – 45,8 млрд, ввізного мита – 25,7 млрд, коштів від НБУ – 24, 4 млрд.

Видатки – 1 465,7 трлн гривень.

Медицина

На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі.

“Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі”, – заявив Шмигаль.

На систему громадського здоров’я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд грн.

Освіта

У 2022 році Уряд пропонує 190 млрд грн виділити на освіту. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. Зазначається, що це дозволить підвищити зарплати вчителям, та у 1,5-2,5 раза збільшити стипендії для студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти.

Пенсії

У проєкті держбюджету передбачено 531 млрд грн для Пенсійного фонду, що на 31 млрд більше 2021-го року.

“Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям – додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати”, – зазначає Шмигаль.

Армія

5,95% ВВП у проєкті держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони. Грошове забезпечення військових збільшать на 7,7 млрд грн.

На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн.

Кабмін також пропонує виділити 5,5 млрд грн для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Інфраструктура

На будівництво доріг у проєкті держбюджету закладено понад 120 млрд грн. На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд грн.

Культура і мистецтво

На розвиток культури й мистецтва пропонується виділити 13 млрд грн, що більше на 2,3 млрд гривень, ніж цього року. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн.

ЖКГ та енергефективність

На ЖКГ і енергефективність Кабмін заклав у проєкт держбюджету на 2022 рік 75 млрд грн.

Наука

Наступного року на науку пропонують виділити 18,3 млрд грн, що на 1,6 млрд грн більше, ніж за планом цього року.

Цифровізація

На цифровізацію планують спрямувати 7,9 млрд грн включно з коштами для підготовки всеукраїнського перепису населення.