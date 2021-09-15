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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав цей проєкт “бюджетом модернізації України”. Очільник Уряду додав, що проєкт держбюджету на 2022 рік передбачає “рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%”.
Зокрема, закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також зростання ВВП близько 4%.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що пріоритетами є безпрецедентне зростання зарплат медикам, підвищення стипендій, забезпечення житлом всіх ветеранів АТО і внутрішньо переміщених осіб.
“Щодо макропоказників: бюджет ґрунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Передбачається зростання ВВП до 3,8%, інфляція – 6,2, середньорічний курс – 28,6 грн“, – додав Марченко.
За його словами, закладено доходи на рівні 1 277,7 трлн гривень. Однак це не остаточне число, адже, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.
Надходження від ПДВ – 564,5 млрд гривень, податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд, податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд, акцизного податку – 81,9 млрд, дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд, рентної плати – 45,8 млрд, ввізного мита – 25,7 млрд, коштів від НБУ – 24, 4 млрд.
Видатки – 1 465,7 трлн гривень.
- Медицина
На медичну галузь у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж цього року. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі.
“Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі”, – заявив Шмигаль.
На систему громадського здоров’я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд грн.
- Освіта
У 2022 році Уряд пропонує 190 млрд грн виділити на освіту. Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. Зазначається, що це дозволить підвищити зарплати вчителям, та у 1,5-2,5 раза збільшити стипендії для студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти.
- Пенсії
У проєкті держбюджету передбачено 531 млрд грн для Пенсійного фонду, що на 31 млрд більше 2021-го року.
“Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям – додатково 2,5 млрд грн. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати”, – зазначає Шмигаль.
- Армія
5,95% ВВП у проєкті держбюджету-2022 направлено на сектор безпеки та оборони. Грошове забезпечення військових збільшать на 7,7 млрд грн.
На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн.
Кабмін також пропонує виділити 5,5 млрд грн для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
- Інфраструктура
На будівництво доріг у проєкті держбюджету закладено понад 120 млрд грн. На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд грн.
- Культура і мистецтво
На розвиток культури й мистецтва пропонується виділити 13 млрд грн, що більше на 2,3 млрд гривень, ніж цього року. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн.
- ЖКГ та енергефективність
На ЖКГ і енергефективність Кабмін заклав у проєкт держбюджету на 2022 рік 75 млрд грн.
- Наука
Наступного року на науку пропонують виділити 18,3 млрд грн, що на 1,6 млрд грн більше, ніж за планом цього року.
- Цифровізація
На цифровізацію планують спрямувати 7,9 млрд грн включно з коштами для підготовки всеукраїнського перепису населення.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав головні показники, які закладуть у проєкт Державного бюджету на 2022 рік. За його словами, Уряд зареєструє його у Верховній Раді вже 15 вересня.