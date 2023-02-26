У Херсоні медзаклади отримали гуманітарну допомогу. Чотирьом установам передали сучасне медичне обладнання для анестезії та вентиляції легень.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Facebook.

Обладнання передала Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization). Всього до лікарень доставили чотири транспортні апарати штучної вентиляції легень та шість наркозно-дихальних апаратів.

ОВА наголосила, що завдяки цій партії гуманітарної допомоги лікарі Херсону зможуть проводити якісну анестезію та вентиляцію легенів не тільки дорослим пацієнтам, а й маленьким дітям.

“Щиро вдячні ВООЗ за допомогу закладам охорони здоровʼя Херсонщини!” — йдеться у повідомленні.