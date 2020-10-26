Президія Меджлісу кримськотатарського народу б'є на сполох через катастрофічну епідеміологічну ситуацію на тимчасово окупованому півострові, викликану високими темпами поширення COVID-19.

Про це йдеться в заяві президії, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

Меджліс повідомляє, що медична система півострова вже давно перестала витримувати навантаження.

“Кількість щоденних випадків захворюваності на COVID-19 на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя давно вже перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у його важкій формі, відмовляють в госпіталізації, прирікаючи людину на вірну смерть”, — йдеться в заяві.

Президія наголошує, що російська окупаційна влада приховує від громадськості і міжнародних організацій реальну картину захворюваності та смертності.

“Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров’я незаконно утримуваних в них кримських політв’язнів”, — пише Меджліс.

Також повідомляється про нестачу ліків та медичних товарів, що потрібні для лікування хворих на коронавірус.

Меджліс наголошує, що бездіяльність РФ як держави-окупанта може призвести до масової смертності.

У зв’язку з тим, яка ситуація склалася, президія Меджлісу кримськотатарського народу звернулася до міжнародних організацій по допомогу. ООН та ОБСЄ просять спрямувати на тимчасово окуповану територію моніторингові місії для вивчення ситуації, а інші організації (ВООЗ, Червоний Хрест та Червоний Півмісяць) — посприяти отриманню медичної допомоги жителями півострова.