Меджліс закликав підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою і запалити свічку у вікні 17 травня в 21:00 у пам'ять про депортованих кримських татар.

Про це написав глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

“Новітня історія українського і кримськотатарського народів пронизана катастрофами, які ледь не кинули їх в безодню забуття. Дати пам’яті жертв скоєних проти наших народів злочинів чергуються один за одним. Вклонімося разом пам’яті мільйонів жертв гонінь, переслідувань, убивств, насильницьких депортацій, голодомору, організованих і проведених Москвою”, – написав він.

З нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який в Україні відзначають 18 травня, на будівлі Офісу президента і Кабінету міністрів ввечері 17,18 і 19 травня також покажуть світлову відео-інсталяцію.

“Проект нагадає всім про злочини радянської влади і злочинах РФ сьогодні проти кримськотатарського народу”, – відзначили в міністерстві тимчасово окупованих територій.