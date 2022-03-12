Американська компанія доставлення товарів Meest сконцентрувала свою роботу на допомозі Україні на тлі російсько-української війни.

Про це повідомляє The New York Times.

Компанія з Нью-Джерсі “Meest-America” раніше спеціалізувалася на доставленні товарів до Східної Європи. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії до України фірма почала надсилати допомогу до України.

Переважна більшість з понад сотні працівників — українці. 24 лютого РФ напала на Україну і з цього часу доставлення товарів компанії до України стала неможливою. Також персонал компанії не міг з чистою совістю відправляти продовольство до Росії та Білорусі, зауважують у New York Times.

Через це, Meest припинила ведення бізнесу. Єдине заняття зараз — це надсилання допомоги до України. Працівники фірми відправляють до України черевики, наколінники, шкарпетки та рукавиці, термобілизну та камуфльований одяг.

Майже одразу після початку війни склад компанії став форпостом України в Америці: вестибюль було прикрашено прапором України. Також користувачі, які телефонуватимуть до компанії чутимуть замість гудків гімн України.