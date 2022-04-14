Meest оновили перелік відділень, що працюють

Провідний міжнародний поштово-логістичний оператор Meest продовжує свою роботу в умовах війни та надає клієнтам по всьому світу якісні поштово-логістичні послуги. Після відновлення міжнародних відправлень у країни Європейського Союзу, Meest оновили перелік відділень, які працюють в Україні.

Про це інформує пресслужба компанії.

Команда компанії постійно оновлює інформацію щодо переліку відділень Meest, які працюють по Україні в умовах війни. Ситуація змінюється щогодини, тому у компанії закликають слідкувати за новинами на сайті, аби бути у курсі всіх змін, адже у разі загострення воєнних дій, графік роботи відділень коригуватиметься відповідно до ситуації.

Список працюючих центральних відділень Meest без обмежень по вазі в обласних центрах, станом на 5 квітня 2022 року:

Вінницька область

м. Вінниця

Адреса: вул. Чехова, 25

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Волинська область

м. Луцьк

Адреса: вул. Лідавська, 8

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Дніпропетровська область

м. Дніпро

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, 148

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Житомирська область

м. Житомир

Адреса: проспект Незалежності (Ватутіна), 91/1

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Закарпатська область

м. Ужгород

Адреса: вул. Олександра Блистіва, 1

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює(адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Запорізька область

м. Запоріжжя

Адреса: вул. Карпенко Карого, 47

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується лише по місту

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ

Адреса: вул.Петлюри, 2а

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Київська область

м. Київ (Софіївська Борщагівка)

Адреса: вул. Мала Кільцева, 10/1

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується лише місту

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Кіровоградська область

м. Кропивницький

Адреса: вул. Аерофлотська, 28

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується лише місту

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Львівська область

м. Львів

Адреса: вул. Зелена, 147

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Миколаївська область

м. Миколаїв

Адреса: вул. Казарського, 3

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: не виконується

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Одеська область

м. Одеса

Адреса: вул. Грушевського Михайла, 41

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Полтавська область

м. Полтава

Адреса: вул. Половки, 72

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Рівненська область

м. Рівне

Адреса: вул. Боярка, 28

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Сумська область

м. Суми

Адреса: вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 20

Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується лише місту

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Тернопільська область

м. Тернопіль

Адреса: вул. Гайова, 64

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Харківська область

м. Харків

Адреса: пров. Ващенківський, 28Б

Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 15:00, сб з 9:00 до 13:00

Адресна доставка: не виконується

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Хмельницька область

м. Хмельницький

Адреса: вул. Озерна, 16/1

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Черкаська область

м. Черкаси

Адреса: вул. Смілянська, 144/1

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Чернівецька область

м. Чернівці

Адреса: вул. Руська, 248

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується по місту та області

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Чернігівська область

м. Чернігів

Адреса: вул. Ціолковського, 2а

Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00

Адресна доставка: виконується лише по місту

Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)

Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

З повним списком діючих власних і партнерських відділень та поштоматів Meest ви можете ознайомитись на карті перейшовши за посиланням.