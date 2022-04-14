Meest оновили перелік відділень, що працюють

Про це інформує пресслужба компанії.
Команда компанії постійно оновлює інформацію щодо переліку відділень Meest, які працюють по Україні в умовах війни. Ситуація змінюється щогодини, тому у компанії закликають слідкувати за новинами на сайті, аби бути у курсі всіх змін, адже у разі загострення воєнних дій, графік роботи відділень коригуватиметься відповідно до ситуації.
Список працюючих центральних відділень Meest без обмежень по вазі в обласних центрах, станом на 5 квітня 2022 року:
Вінницька область
- м. Вінниця
Адреса: вул. Чехова, 25
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Волинська область
- м. Луцьк
Адреса: вул. Лідавська, 8
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Дніпропетровська область
- м. Дніпро
Адреса: проспект Богдана Хмельницького, 148
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Житомирська область
- м. Житомир
Адреса: проспект Незалежності (Ватутіна), 91/1
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Закарпатська область
- м. Ужгород
Адреса: вул. Олександра Блистіва, 1
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює(адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Запорізька область
- м. Запоріжжя
Адреса: вул. Карпенко Карого, 47
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується лише по місту
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Івано-Франківська область
- м. Івано-Франківськ
Адреса: вул.Петлюри, 2а
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Київська область
- м. Київ (Софіївська Борщагівка)
Адреса: вул. Мала Кільцева, 10/1
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується лише місту
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Кіровоградська область
- м. Кропивницький
Адреса: вул. Аерофлотська, 28
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується лише місту
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Львівська область
- м. Львів
Адреса: вул. Зелена, 147
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Миколаївська область
- м. Миколаїв
Адреса: вул. Казарського, 3
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: не виконується
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Одеська область
- м. Одеса
Адреса: вул. Грушевського Михайла, 41
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Полтавська область
- м. Полтава
Адреса: вул. Половки, 72
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Рівненська область
- м. Рівне
Адреса: вул. Боярка, 28
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Сумська область
- м. Суми
Адреса: вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 20
Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується лише місту
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Тернопільська область
- м. Тернопіль
Адреса: вул. Гайова, 64
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Харківська область
- м. Харків
Адреса: пров. Ващенківський, 28Б
Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 15:00, сб з 9:00 до 13:00
Адресна доставка: не виконується
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Хмельницька область
- м. Хмельницький
Адреса: вул. Озерна, 16/1
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Черкаська область
- м. Черкаси
Адреса: вул. Смілянська, 144/1
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Чернівецька область
- м. Чернівці
Адреса: вул. Руська, 248
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується по місту та області
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
Чернігівська область
- м. Чернігів
Адреса: вул. Ціолковського, 2а
Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
Адресна доставка: виконується лише по місту
Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07
З повним списком діючих власних і партнерських відділень та поштоматів Meest ви можете ознайомитись на карті перейшовши за посиланням.
- Нагадаємо, Meest щодня надсилає зі своїх представництв в Європі, Канаді та США тисячі тонн гуманітарної допомоги на потреби наших захисників та українського народу.
- Раніше повідомлялось, що Meest відкриває ще два нові напрямки та надає можливість своїм клієнтам відправляти посилки близьким та знайомим у Канаду та США.