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Meest оновили перелік відділень, що працюють
Партнерський матеріал

Провідний міжнародний поштово-логістичний оператор Meest продовжує свою роботу в умовах війни та надає клієнтам по всьому світу якісні поштово-логістичні послуги. Після відновлення міжнародних відправлень у країни Європейського Союзу, Meest оновили перелік відділень, які працюють в Україні.

Четвер, 14 квітня 2022, 20:11
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Про це інформує пресслужба компанії.

Команда компанії постійно оновлює інформацію щодо переліку відділень Meest, які працюють по Україні в умовах війни. Ситуація змінюється щогодини, тому у компанії закликають слідкувати за новинами на сайті, аби бути у курсі всіх змін, адже у разі загострення воєнних дій, графік роботи відділень коригуватиметься відповідно до ситуації.
Список працюючих центральних відділень Meest без обмежень по вазі в обласних центрах, станом на 5 квітня 2022 року:

Вінницька область

  • м. Вінниця
    Адреса: вул. Чехова, 25
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Волинська область

  • м. Луцьк
    Адреса: вул. Лідавська, 8
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Дніпропетровська область

  • м. Дніпро
    Адреса: проспект Богдана Хмельницького, 148
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Житомирська область

  • м. Житомир
    Адреса: проспект Незалежності (Ватутіна), 91/1
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Закарпатська область

  • м. Ужгород
    Адреса: вул. Олександра Блистіва, 1
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює(адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Запорізька область

  • м. Запоріжжя
    Адреса: вул. Карпенко Карого, 47
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується лише по місту
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Івано-Франківська область

  • м. Івано-Франківськ
    Адреса: вул.Петлюри, 2а
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Київська область

  • м. Київ (Софіївська Борщагівка)
    Адреса: вул. Мала Кільцева, 10/1
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується лише місту
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Кіровоградська область

  • м. Кропивницький
    Адреса: вул. Аерофлотська, 28
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується лише місту
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Львівська область

  • м. Львів
    Адреса: вул. Зелена, 147
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Миколаївська область

  • м. Миколаїв
    Адреса: вул. Казарського, 3
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: не виконується
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Одеська область

  • м. Одеса
    Адреса: вул. Грушевського Михайла, 41
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Полтавська область

  • м. Полтава
    Адреса: вул. Половки, 72
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Рівненська область

  • м. Рівне
    Адреса: вул. Боярка, 28
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Сумська область

  • м. Суми
    Адреса: вул. Юрія Вєтрова (Воровського), 20
    Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 16:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується лише місту
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Тернопільська область

  • м. Тернопіль
    Адреса: вул. Гайова, 64
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Харківська область

  • м. Харків
    Адреса: пров. Ващенківський, 28Б
    Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 15:00, сб з 9:00 до 13:00
    Адресна доставка: не виконується
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Хмельницька область

  • м. Хмельницький
    Адреса: вул. Озерна, 16/1
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Черкаська область

  • м. Черкаси
    Адреса: вул. Смілянська, 144/1
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Чернівецька область

  • м. Чернівці
    Адреса: вул. Руська, 248
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується по місту та області
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

Чернігівська область

  • м. Чернігів
    Адреса: вул. Ціолковського, 2а
    Графік роботи: пн-пт з 10:00 до 17:00, сб з 10:00 до 14:00
    Адресна доставка: виконується лише по місту
    Мережа відділень приймання-видачі по місту та області: працює (адреси і графіки на сайті)
    Телефони для довідок: +38 (050 / 067 / 093) 432 77 07

З повним списком діючих власних і партнерських відділень та поштоматів Meest ви можете ознайомитись на карті перейшовши за посиланням.

Теги: Meest, компанія, логістика, перевезення, пошта, поштові перевезення

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