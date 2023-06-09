Допомогу збиратимуть у хабі компанії і розвозитимуть по притулках та шелтерах.

Компанія Meest Пошта запустила ініціативу на підтримку постраждалих від затоплення тварин Херсону та області. За промокодом PETS147 усі охочі зможуть безкоштовно відправити через поштовий сервіс корм для собак, котів та інших тваринок, що потребують допомоги.









Meest Пошта запускає безкоштовну доставку корму постраждалим тваринам Херсонщини // 5 фото

Для цього треба:

Створити посилку у мобільному додатку Meest ПОШТА або прийти до відділення Meest (посилка має бути заздалегідь запакованою) Вказати отримувачем “Допомога Чотирилапим Херсон” та адрес одержання —місто Львів, відділення №1, вул. Зелена 147. Для безкоштовної доставки використовувайте промокод PETS147

Усі відправлення приходитимуть у хаб компанії, звідки їх будуть розвозити по регіонах, куди евакуювали тварин: у притулки, шетлери, гуртожитки тощо.

“В час такої трагедії нам всім потрібно об’єднатися та боротися з наслідками — хто як може. Ми поки не знаємо масштабу руйнувань, не можемо підрахувати кількість постраждалих — як людей, так і тварин — але вже зараз зрозуміло, що потрібно дуже багато допомоги. Усі посилки з кормом за промокодом ми доставимо безкоштовно тим, хто в цьому потребує”, — зазначає пресслужба компанії.

Корм у конкретні пункти доставлятимуть волонтери, зокрема, організація Street Culture. Вона займається розвитком кемпу для переселенців у Львові, а також допомагає гуманітарними речами харків’янам та жителям деокупованих територій Харківщини.