Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА продовжує робити власні послуги більш доступними для українців. Компанія знизила тарифи на міжнародну доставку для найпопулярніших напрямків: Польща, Німеччина, США та Канада.

Вартість відправлення в Польщу та Німеччину тепер нижча за ринкову на близько 30%. Наприклад, доставка посилки у Польщу коштуватиме клієнтам Meest Пошта від 200 грн, тоді як середня ціна по ринку становить 354 грн. Для Німеччини тариф Meest Пошта на аналогічну послугу становить 690 грн, а в інших поштових операторів — в середньому 1104 грн.

Водночас для відправлень у США Meest ПОШТА знизила ціни до 40%: наприклад, доставка посилки вагою 1 кг тепер коштує 610 грн замість 1090 грн, як це було раніше. А в Канаду відправлення пакунка здійснюються за тарифом 1990/5 кг. У порівнянні, інші оператори надають аналогічну послугу в середньому за 2886 грн.

«Ми в Meest щодня шукаємо рішення, щоб надати нашим клієнтам максимально доступні послуги. Особливо це важливо зараз, коли потрібно підтримувати не тільки себе, але й близьких та країну. Зниження тарифів — великий, але точно не останній крок на нашому шляху до забезпечення українців зручним сервісом», — зазначають у пресслужбі компанії.



Щоб відправити посилку за кордон, треба створити її онлайн у додатку Meest ПОШТА або на сайті, де також доступний калькулятор ціни. Далі — обрати країну й вид сервісу, заповнити параметри пакунка та принести його у найближче відділення — або замовити для цього кур’єра.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить у групу компаній Meest, яка також об’єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.