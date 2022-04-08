Про це інформує інформує пресслужба компанії.

Meest забезпечує швидкий, якісний і безпечний шлях для відправлення та отримання, адже гарантує збереження посилки та дає змогу слідкувати за нею у будь-який зручний для вас час, використовуючи сервіс трекінгу.

Вимоги до відправлень у Канаду:

  • Вага відправлення – до 30 кг;
  • Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
  • Митний ліміт на одну посилку без сплати мита – до 199$ на день.

Вимоги до відправлень у США:

  • Вага відправлення – до 30 кг;
  • Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
  • Митний ліміт на одну посилку без сплати мита – до 800$ на день.

Meest турбується про своїх клієнтів, тому надає можливість отримання міжнародних відправлень у декілька способів. Доставляння міжнародних відправлень у Канаду та США здійснюється до центрального офісу в Канаді (м. Торонто, провінція Онтаріо), в США – м. Порт-Редінг, штат Нью-Джерсі або ж до дверей отримувача. Обирайте зручний для себе тип доставки посилок та отримуйте їх разом з нами.