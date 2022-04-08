Про це інформує інформує пресслужба компанії.
Meest забезпечує швидкий, якісний і безпечний шлях для відправлення та отримання, адже гарантує збереження посилки та дає змогу слідкувати за нею у будь-який зручний для вас час, використовуючи сервіс трекінгу.
Вимоги до відправлень у Канаду:
- Вага відправлення – до 30 кг;
- Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
- Митний ліміт на одну посилку без сплати мита – до 199$ на день.
Вимоги до відправлень у США:
- Вага відправлення – до 30 кг;
- Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
- Митний ліміт на одну посилку без сплати мита – до 800$ на день.
Meest турбується про своїх клієнтів, тому надає можливість отримання міжнародних відправлень у декілька способів. Доставляння міжнародних відправлень у Канаду та США здійснюється до центрального офісу в Канаді (м. Торонто, провінція Онтаріо), в США – м. Порт-Редінг, штат Нью-Джерсі або ж до дверей отримувача. Обирайте зручний для себе тип доставки посилок та отримуйте їх разом з нами.
- Meest щодня надсилає зі своїх представництв в Європі, Канаді та США тисячі тонн гуманітарної допомоги на потреби наших захисників та українського народу.