Meest відновлює міжнародну доставку відправлень у країни ЄС

Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, зазначається, що вже зараз кожен може скористатись послугою міжнародної доставки посилок у такі європейські країни, як:
- Болгарія
- Естонія
- Латвія
- Литва
- Німеччина
- Польща
- Румунія
- Словаччина
- Чехія
Водночас серед перелічених вимог до пересилання міжнародних поштових відправлень:
- Вага відправлення – до 30 кг;
- Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
- Страхова вартість відправлення не повинна перевищувати 44 €;
- До відправки приймаються відправлення у відкритому вигляді.
У зв’язку із введенням воєнного стану та війни на території України терміни доставки міжнародних відправлень в європейські країни можуть бути подовжені й залежатимуть від розвитку ситуації в країні.
Сервіс міжнародних поштових відправлень дозволяє відправлення особистих речей, подарунків тощо (окрім заборонених до пересилання речей). Комерційні відправлення також заборонені.
- Нагадаємо, американська поштово-логістична компанія Meest сконцентрувала свою роботу на допомозі Україні на тлі російсько-української війни.
- Сервіс поштових і траспортних послуг Meest щодня надсилає зі своїх представництв у Європі, Канаді та США тисячі тонн гуманітарної допомоги на потреби наших Захисників та українського народу.
- Раніше повідомлялось, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.