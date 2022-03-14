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Meest відновлює міжнародну доставку відправлень у країни ЄС
Партнерський матеріал

Міжнародний поштово-логістичний оператор з доставки всіх типів відправлень Meest відновлює міжнародну доставку посилок у країни Європейського Союзу.

Понеділок, 14 березня 2022, 19:34
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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, зазначається, що вже зараз кожен може скористатись послугою міжнародної доставки посилок у такі європейські країни, як:

  • Болгарія
  • Естонія
  • Латвія
  • Литва
  • Німеччина
  • Польща
  • Румунія
  • Словаччина
  • Чехія

Водночас серед перелічених вимог до пересилання міжнародних поштових відправлень:

  • Вага відправлення – до 30 кг;
  • Розміри відправлення – до 120*60*60 см;
  • Страхова вартість відправлення не повинна перевищувати 44 €;
  • До відправки приймаються відправлення у відкритому вигляді.

У зв’язку із введенням воєнного стану та війни на території України терміни доставки міжнародних відправлень в європейські країни можуть бути подовжені й залежатимуть від розвитку ситуації в країні.

Сервіс міжнародних поштових відправлень дозволяє відправлення особистих речей, подарунків тощо (окрім заборонених до пересилання речей). Комерційні відправлення також заборонені.

Теги: Meest, авдновлення роботи, логістичний оператор

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