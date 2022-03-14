Meest відновлює міжнародну доставку відправлень у країни ЄС

Міжнародний поштово-логістичний оператор з доставки всіх типів відправлень Meest відновлює міжнародну доставку посилок у країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, зазначається, що вже зараз кожен може скористатись послугою міжнародної доставки посилок у такі європейські країни, як:

Болгарія

Естонія

Латвія

Литва

Німеччина

Польща

Румунія

Словаччина

Чехія

Водночас серед перелічених вимог до пересилання міжнародних поштових відправлень:

Вага відправлення – до 30 кг;

Розміри відправлення – до 120*60*60 см;

Страхова вартість відправлення не повинна перевищувати 44 €;

До відправки приймаються відправлення у відкритому вигляді.

У зв’язку із введенням воєнного стану та війни на території України терміни доставки міжнародних відправлень в європейські країни можуть бути подовжені й залежатимуть від розвитку ситуації в країні.

Сервіс міжнародних поштових відправлень дозволяє відправлення особистих речей, подарунків тощо (окрім заборонених до пересилання речей). Комерційні відправлення також заборонені.