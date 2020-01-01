Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відсвяткували Різдво в Канаді, в розкішному особняку за 14 мільйонів доларів.

Про це повідомляє британський таблоїд The ​​Daily Mail.

За даними ЗМІ, цей маєток належить якомусь “загадковому мільярдерові” і знаходиться на острові Ванкувер.

Молоду сім’ю просили раніше повернутися до Великобританії з відпочинку, оскільки напередодні Різдва в лікарню потрапив 98-річний дідусь принца, Філіп. Але вони повертатися не стали.

Також в Канаді з молодими батьками був їх 7-місячний син Арчі Гаррісон, а також бабуся, Дорія Регланд.

Раніше маєток продавали на платформі Sotbey’s, тому фото маєтку є в Мережі у вільному доступі.

Напередодні приїзду членів королівської сім’ї, навколо будинку встановили додаткову огорожу і встановили камери. Також для забезпечення безпеки Гаррі і Меган, з ними приїхала команда охоронців.