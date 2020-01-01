Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.
За даними ЗМІ, цей маєток належить якомусь “загадковому мільярдерові” і знаходиться на острові Ванкувер.
Молоду сім’ю просили раніше повернутися до Великобританії з відпочинку, оскільки напередодні Різдва в лікарню потрапив 98-річний дідусь принца, Філіп. Але вони повертатися не стали.
Також в Канаді з молодими батьками був їх 7-місячний син Арчі Гаррісон, а також бабуся, Дорія Регланд.
Раніше маєток продавали на платформі Sotbey’s, тому фото маєтку є в Мережі у вільному доступі.
Напередодні приїзду членів королівської сім’ї, навколо будинку встановили додаткову огорожу і встановили камери. Також для забезпечення безпеки Гаррі і Меган, з ними приїхала команда охоронців.
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