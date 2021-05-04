Про це, зокрема, повідомляють британське агентство ВВС та міжнародне агентство Reuters.
Книга під назвою “The Bench” (“Лавка”) про стосунки між батьком і сином вийде 8 червня 2021 року. Її публікує видавництво Random House Children’s Books.
Ілюстраціями до книги займався американський художник Крістіан Робінсон.
Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі, якому цього тижня виповниться два роки.
“The Bench” почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, через місяць після народження Арчі”, – йдеться в заяві Меган, яку цитують агентства.
За її словами, вірш пізніше став основою історії для книги.
“Крістіан додав прекрасні, неземні акварельні ілюстрації, що відображають теплоту, радість і затишок у стосунках між батьками і синами з усіх верств суспільства”, – зазначила герцогиня.
Меган Маркл висловила надію, що її книга “знайде відгук у кожній родині”.
Згідно із анонсом видавництва, твір Маркл присвячено “особливому зв’язку між батьком і сином, побаченому очима матері”.
Зазначається, що авторка книги “The Bench” “нагадує нам про безліч способів, через які любов може формуватися і виражатися в сучасній сім’ї”.
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Книга коштуватиме $18,99.
Окрім паперової версії, буде доступна й аудіокнига, яку озвучить сама Меган Маркл.
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