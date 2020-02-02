Меган Маркл може стати однією з наставниць в канадському реаліті-шоу про кохання і повторний шлюб.

Про це повідомляє Рage six.

Шоу називається “I Do, Redo” (“Я згодна, ще раз”).

За сценарієм, Маркл, як наставниця, разом зі своєю кращою подругою, весільним стилістом Джесікою Малруні, допомагатиме нареченим вступити в новий шлюб.

За один знімальний день Маркл будуть платити 588 доларів.

На шоу вона поділиться своїм досвідом з учасницями, адже до заміжжя з принцом Гаррі вона два роки була одружена з американським продюсером Тревором Енгельсон.

Планується, що буде знято 10 випусків про десять щасливих жінок, котрі вдруге випробують долю і знову вийдуть заміж.