Про це повідомляє Рage six.
Шоу називається “I Do, Redo” (“Я згодна, ще раз”).
За сценарієм, Маркл, як наставниця, разом зі своєю кращою подругою, весільним стилістом Джесікою Малруні, допомагатиме нареченим вступити в новий шлюб.
За один знімальний день Маркл будуть платити 588 доларів.
На шоу вона поділиться своїм досвідом з учасницями, адже до заміжжя з принцом Гаррі вона два роки була одружена з американським продюсером Тревором Енгельсон.
Планується, що буде знято 10 випусків про десять щасливих жінок, котрі вдруге випробують долю і знову вийдуть заміж.
- Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.
- Королева Великобританії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від виконання королівських обов’язків і більше часу жити приватним життям.