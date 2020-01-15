Про це повідомили в самій організації.

Меган була без принца Гаррі.

Вона відвідала притулок для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Ванкувері.

Герцогиня вбралася в теплу парку від Barbour, вартість якої близько 360 доларів.

Як відомо, в Канаду Маркл полетіла незадовго після того, як вони з чоловіком оголосили про вихід з королівської родини. Саме в Ванкувері в цей час залишався їх 8-місячний син Арчі.

Через кілька днів до Меган повинен приїхати її чоловік, принц Гаррі.

  • Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.
  • У ЗМІ з’явилася інформація, що Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, в рамках якого буде озвучувати мультиплікаційних персонажів.