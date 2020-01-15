Герцогиня Сассекському Меган Маркл, вперше після скандалу з виходом з британської королівської сім'ї, вийшла в світ у Канаді, відвідавши притулок для жінок.

Про це повідомили в самій організації.

Меган була без принца Гаррі.

Вона відвідала притулок для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Ванкувері.

Герцогиня вбралася в теплу парку від Barbour, вартість якої близько 360 доларів.

Як відомо, в Канаду Маркл полетіла незадовго після того, як вони з чоловіком оголосили про вихід з королівської родини. Саме в Ванкувері в цей час залишався їх 8-місячний син Арчі.

Через кілька днів до Меган повинен приїхати її чоловік, принц Гаррі.