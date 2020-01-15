Про це повідомили в самій організації.
Меган була без принца Гаррі.
Вона відвідала притулок для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, у Ванкувері.
Герцогиня вбралася в теплу парку від Barbour, вартість якої близько 360 доларів.
Як відомо, в Канаду Маркл полетіла незадовго після того, як вони з чоловіком оголосили про вихід з королівської родини. Саме в Ванкувері в цей час залишався їх 8-місячний син Арчі.
Через кілька днів до Меган повинен приїхати її чоловік, принц Гаррі.
- Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.
- У ЗМІ з’явилася інформація, що Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, в рамках якого буде озвучувати мультиплікаційних персонажів.