Мексика зробила ще один крок до повної легалізації марихуани

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.
Зазначається, що підтриманий адміністрацією президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, законопроєкт знаменує собою серйозне зрушення в країні, яка протягом багатьох років страждає від насильства між ворогуючими наркокартелями.
Законодавці схвалили законопроєкт в цілому 316 голосами “за” і 127 “проти”. Хоча документ вже був схвалений Сенатом в листопаді, тепер необхідно ще одне голосування після деяких змін, внесених нижньою палатою.
“Сьогодні ми творимо історію. Таким чином, хибне переконання в тому, що канабіс є частиною серйозних проблем зі здоров’ям у Мексиці, залишилося позаду”, – сказав Сімей Олвера, депутат від правлячої партії.
Закон допускає п’ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.
Крім того, документ дозволить мексиканцям зберігати до 28 г марихуани і вирощувати до восьми рослин в домашніх умовах для особистого користування.
В кінці 2013 року Уругвай став першою країною в світі, що легалізувала виробництво і продаж марихуани в наш час. Інші країни регіону, такі як Аргентина, Чилі, Колумбія і Перу, дозволяють її використання в медичних цілях.
У 2018 році Канада також легалізувала марихуану, в тому числі в рекреаційних цілях, при цьому кілька великих штатів США також регулюють її законне використання.
- 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.