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Мексика зробила ще один крок до повної легалізації марихуани

Нижня палата Конгресу Мексики схвалила законопроєкт, який скасовує кримінальну відповідальність за використання канабіса в рекреаційних, медичних і наукових цілях, що ще на крок наблизить країну до створення одного з найбільших в світі ринків збуту марихуани.

Четвер, 11 березня 2021, 18:00

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що підтриманий адміністрацією президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, законопроєкт знаменує собою серйозне зрушення в країні, яка протягом багатьох років страждає від насильства між ворогуючими наркокартелями.

Законодавці схвалили законопроєкт в цілому 316 голосами “за” і 127 “проти”. Хоча документ вже був схвалений Сенатом в листопаді, тепер необхідно ще одне голосування після деяких змін, внесених нижньою палатою.

“Сьогодні ми творимо історію. Таким чином, хибне переконання в тому, що канабіс є частиною серйозних проблем зі здоров’ям у Мексиці, залишилося позаду”, – сказав Сімей Олвера, депутат від правлячої партії.

Закон допускає п’ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.

Крім того, документ дозволить мексиканцям зберігати до 28 г марихуани і вирощувати до восьми рослин в домашніх умовах для особистого користування.

В кінці 2013 року Уругвай став першою країною в світі, що легалізувала виробництво і продаж марихуани в наш час. Інші країни регіону, такі як Аргентина, Чилі, Колумбія і Перу, дозволяють її використання в медичних цілях.

У 2018 році Канада також легалізувала марихуану, в тому числі в рекреаційних цілях, при цьому кілька великих штатів США також регулюють її законне використання.

  • 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.
Теги: легализация, марихуана, Мексика

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