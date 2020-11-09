Перша леді Меланія Трамп приєдналася до найближчого оточення президента Трампа, яке радить йому прийняти поразку.

Про це повідомило CNN джерело, знайоме з розмовами.

Незважаючи на те, що вона не публічно коментувала вибори, Меланія Трамп зважила свою думку, зазначила ця людина.

“Вона запропонувала це, як це часто робить”, – заявило джерело.

Раніше старший радник президента Кушнер звернувся до нього з пропозицією визнати поразку, однак реакція Трампа поки не відома. З минулої передвиборної кампанії дочка глави Білого дому Іванка Трамп і її чоловік Кушнер входять в число найближчих помічників американського лідера.

Раніше Джордж Буш-молодший привітав Джо Байдена і Камалу Гарріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.