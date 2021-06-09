Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву австралійської влади.
Мельбурн — один з основних комерційних, промислових і культурних центрів Австралії з майже 4,5 млн осіб населення готується зняти обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу.
При цьому агентство повідомляє, що карантин не буде скасовано повністю — анулюють лише найсуворіші обмежувальні заходи. Жителям Мельбурна дозволять залишати свої будинки, проте віддалятися від місць проживання їм буде дозволено не більше ніж на 25 кілометрів.
Як і раніше, діятиме заборона на проведення зборів будинку або приймання гостей.
Австралія ефективно впоралася з першою хвилею COVID-19 завдяки системам швидким блокувань і суворим правилам соціального дистанціювання.
За час пандемії в країні зафіксували 30 200 випадків і 910 смертей.
- У суботу, 5 червня, стало відомо, що в австралійському штаті Вікторія виявили новий штам коронавірусу. Його назвали Delta.