Поліпшення епідеміологічної ситуації в одному з найбільших міст Австралії Мельбурні дає змогу припинити карантин до 11 червня, але певні обмеження залишаться.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву австралійської влади.

Мельбурн — один з основних комерційних, промислових і культурних центрів Австралії з майже 4,5 млн осіб населення готується зняти обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу.

При цьому агентство повідомляє, що карантин не буде скасовано повністю — анулюють лише найсуворіші обмежувальні заходи. Жителям Мельбурна дозволять залишати свої будинки, проте віддалятися від місць проживання їм буде дозволено не більше ніж на 25 кілометрів.

Як і раніше, діятиме заборона на проведення зборів будинку або приймання гостей.

Австралія ефективно впоралася з першою хвилею COVID-19 завдяки системам швидким блокувань і суворим правилам соціального дистанціювання.

За час пандемії в країні зафіксували 30 200 випадків і 910 смертей.