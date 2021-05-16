Після розлучення з засновником корпорації Microsoft Біллом Гейтсом Мелінда Гейтс отримала акцій на більш ніж $3 мільярди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звітність, спрямовану Комісії з цінних паперів і бірж США.

Згідно з документом, Мелінда Гейтс отримала $2,25 мільйона акцій американського виробника сільськогосподарської техніки John Deere, а також акції мексиканського виробника напоїв Coca-Cola Femsa і Grupo Televisa на загальну суму понад $500 мільйонів і Канадської національної залізниці – $1,8 мільярда.

Цінні папери Мелінда також отримала від інвестиційної компанії колишнього чоловіка для управління його активами Cascade Investment, яка стежить за долями Гейтса в інших компаніях.

Акції John Deere – найбільший актив, яким публічно володіє Cascade. До передачі частини паперів Мелінді Гейтс холдингу належало понад 10% акцій виробника вартістю близько $12 мільярдів.

За даними агентства, загальна вартість всіх цінних паперів, які жінка отримала після розлучення, перевищила $3 мільярди.

На початку травня стало відомо, що засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною — бізнесвумен та філантропкою Меліндою Гейтс.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.

Подружжя Гейтс обговорило майнові питання перед тим, як публічно оголосити про своє розлучення.