Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс нагадала про агресію Кремля та закликала українських політиків не відволікатися на внутрішньополітичні суперечки.

Про це Мелінда Сіммонс повідомила у Twitter.

За словами посла, Україні насамперед слід приділяти більше уваги загрозі Росії.

“Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики”,- зазначила Сіммонс.

All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

Така заява Мелінди Сіммонс з’явилася після повернення з Варшави до Києва Петра Порошенка, який з аеропорту вирушив до Печерського суду, де йому мають обрати запобіжний захід.