Про це Мелінда Сіммонс повідомила у Twitter.
За словами посла, Україні насамперед слід приділяти більше уваги загрозі Росії.
“Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики”,- зазначила Сіммонс.
All political leaders in #Ukraine need to unite against Russian aggression right now. So important at this time not to lose sight of this or be distracted by polarising domestic politics.
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022
Така заява Мелінди Сіммонс з’явилася після повернення з Варшави до Києва Петра Порошенка, який з аеропорту вирушив до Печерського суду, де йому мають обрати запобіжний захід.
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