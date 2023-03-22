Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем у межах підготовки до Європейської ради 23-24 березня.

Про це інформує ANSA.

Як повідомляється, Мелоні наполягає на тому, що Європейський Союз повинен надати “нові сигнали підтримки” Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Зазначено, що в центрі розмови були пріоритет з боку Європейської Ради щодо подальшої всебічної підтримки Україні та міграційні коридори.

Нагадаємо, що глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.

Крім того, додамо, що Міжнародний валютний фонд заявив у вівторок, 21 березня, що досяг угоди щодо чотирирічного пакету фінансування України вартістю близько 15,6 мільярда доларів на тлі повномасштабного російського вторгнення на територію держави.

Варто зауважити, що 21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.