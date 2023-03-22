Про це інформує ANSA.
Як повідомляється, Мелоні наполягає на тому, що Європейський Союз повинен надати “нові сигнали підтримки” Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення.
Зазначено, що в центрі розмови були пріоритет з боку Європейської Ради щодо подальшої всебічної підтримки Україні та міграційні коридори.
Нагадаємо, що глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
Крім того, додамо, що Міжнародний валютний фонд заявив у вівторок, 21 березня, що досяг угоди щодо чотирирічного пакету фінансування України вартістю близько 15,6 мільярда доларів на тлі повномасштабного російського вторгнення на територію держави.
Варто зауважити, що 21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.
- Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що після перемоги Україна має вступити до НАТО, аби запобігти новій війні. Він також закликав формально відкрити переговори про вступ України до ЄС, навіть попри бойові дії.
- Президент США Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній війні РФ.
- Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.