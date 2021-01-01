В яскравій фіолетовій сукні та перуці білявки — саме таким зазвичай постає на мемах в інтернет-дискусіях Олексій Арестович, який донедавна був відомий як актор, а тепер — як речник ТКГ та радник голови президентського офісу.

#Букви розповідають, звідки цей мем пішов.

Як відомо, в жовтні українська делегація у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вперше за час її існування отримала свого речника. Ним став Олексій Арестович. Згодом його ж призначили радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

До свого призначення у ТКГ він був відомий як військовий та політичний оглядач, автор психологічних семінарів та тренінгів, а також як актор.

Крім роботи у київському театрі “Чорний квадрат” Арестович у 2005-2012 роках знімався в українських та російських кінострічках та серіалах. Це були, зокрема, т/с “Повернення Мухтара” (3 та 7 сезони), “Брат за брата — 2” та фільм “Не бійся, я поруч”. Саме завдяки останньому проєкту Арестович став героєм мемів.

Знята в Україні режисеркою Маргаритою Майоровою у 2012 році комедія “Не бійся, я поруч” розповідає про банківського співробітника Ігоря Смирнова, роль якого й виконав Арестович.

За сюжетом, від Смирнова пішла кохана і він намагається повернути її. Задля цього він домовляється з другом-журналістом і приходить з ним додому до Влада Вишневського, свого суперника, однак у незвичному вигляді. Смирнов перевдягся у таку собі Люсю Зайцеву — новоспечену співачку і вирушив так на корпоративну вечірку Вишневського.

Популярні в Мережі жарти про Арестовича, на яких він постає у жіночому вбранні та перуці, — це скріншоти з цієї стрічки: