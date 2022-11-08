На благодійному NFT-аукціоні продадуть популярний мем "Жінка кричить на кота" (Woman Yelling at a Cat). Частину коштів передадуть для допомоги українським дітям, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомив благодійний фонд Unchain.Fund.

Фонд отримав офіційно підтримку від акторки Тейлор Армстронг і родини кота Смаджа, зображенихі на фото. Також підтримку надало агентство Zlodei (BADS).

“Цей день настав. Ми продаємо кота. Наш фонд проведе NFT-аукціон, на якому буде представлений один із найвірусніших і культових мемів усіх часів”, – написав фонд в Instagram.

Для допомоги українським дітям виділять 25% від продажу мему. Аукціон проведуть на маркетплейсі Foundation. Він розпочнеться 18 листопада о 13:00 за нью-йоркським часом (о 6:00 за Києвом).

Іншу частину коштів розділять між собою власники мему та BADS.

“Ми бачимо необхідність у креативних підходах до фандрейзингу і потенціал збільшення допомоги, тому коли агентство BADS звернулось до нас із пропозицією співпраці, ми прийняли рішення зробити усе можливе, щоб благодійний аукціон відбувся” – прокоментував співзасновник Unchain Fund Рев Міллер.

Зазначимо, що картинка стала популярною влітку 2019 року та отримала нагороду “Мем року” у 2020 році. На скріншоті з серіалу “Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз” зображена акторка Тейлор Армстронг, яка кричить, і збентежений кіт Смадж за обідньою тарілкою.