Про це повідомив благодійний фонд Unchain.Fund.
Фонд отримав офіційно підтримку від акторки Тейлор Армстронг і родини кота Смаджа, зображенихі на фото. Також підтримку надало агентство Zlodei (BADS).
“Цей день настав. Ми продаємо кота. Наш фонд проведе NFT-аукціон, на якому буде представлений один із найвірусніших і культових мемів усіх часів”, – написав фонд в Instagram.
Для допомоги українським дітям виділять 25% від продажу мему. Аукціон проведуть на маркетплейсі Foundation. Він розпочнеться 18 листопада о 13:00 за нью-йоркським часом (о 6:00 за Києвом).
Іншу частину коштів розділять між собою власники мему та BADS.
“Ми бачимо необхідність у креативних підходах до фандрейзингу і потенціал збільшення допомоги, тому коли агентство BADS звернулось до нас із пропозицією співпраці, ми прийняли рішення зробити усе можливе, щоб благодійний аукціон відбувся” – прокоментував співзасновник Unchain Fund Рев Міллер.
Зазначимо, що картинка стала популярною влітку 2019 року та отримала нагороду “Мем року” у 2020 році. На скріншоті з серіалу “Справжні домогосподарки з Беверлі-Гіллз” зображена акторка Тейлор Армстронг, яка кричить, і збентежений кіт Смадж за обідньою тарілкою.
- Служба національних парків США попросила людей утримуватися від облизування жаб, здатних викликати галюцинації. Агенство закликало людей триматися подалі від жаб пустелі Сонора, також відомих як колорадські річкові жаби або bufo alvarius.