Дослідники з Університету штату Пенсільванія і Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі виявили, що меми допомагають людям справлятися з життєвими труднощами під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Psychology of Popular Media.

Науковці виявили, що ті, хто переглядав меми – жартівливі або іронічні картинки, – говорили про більш позитивне ставлення до життя.

Відповідно до пресрелізу Американської психологічної асоціації, яка видає цей журнал, у грудні минулого року було опитано 748 осіб. Їм показали різні типи мемів і попросили оцінити гумор, розповісти, які емоції вони викликають, а також те, наскільки ці меми змусили їх замислитися про COVID-19.

Ті, хто дивився меми, конкретно пов’язані з пандемії, відчували менший стрес, ніж ті, хто дивився меми, не пов’язані з пандемією.

Згідно з дослідженням, хто дивився меми на тематику COVID-19 також відчували себе більш здатними впоратися карантинними обмеженнями, переживаннями з приводу можливого захворювання і краще обробляли інформацію про коронавірус. Дослідники прийшли до висновку, що ці люди були менш схильні до стресу через пандемію, ніж ті, хто взагалі не переглядав меми, пов’язані з COVID-19.

За словами дослідників, результати дослідження показують, що меми про стресові ситуації потенційно можуть допомогти громадськості впоратися з цими ситуаціями.